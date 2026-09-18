سعود بن صقر يشهد احتفال دول أمريكا الوسطى بالذكرى الـ 205 لاستقلالها في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 18 سبتمبر/ وام/ شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي نظمته سفارات كل من جمهورية كوستاريكا، وجمهورية السلفادور، وجمهورية غواتيمالا لدى الدولة، احتفاءً بالذكرى الـ 205 لاستقلال دول أمريكا الوسطى، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب برأس الخيمة.

حضر الحفل، سعادة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وسعادة جيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، وسعادة خورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، وسعادة لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، وعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ودول أمريكا الوسطى تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، وتستند إلى إرادة مشتركة لتوسيع مجالات التعاون وبناء شراكات تسهم في دعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها القائم على الانفتاح والتعاون وبناء الجسور بين الشعوب، بما يفتح آفاقاً أوسع للشراكات الدولية وتبادل الفرص والخبرات.

وقال سموه، في كلمة خلال الحفل، إن الاحتفاء باستقلال دول أمريكا الوسطى يجسّد الاعتزاز بتاريخ شعوبها وهويتها الوطنية، ويشكّل مناسبة للتطلع إلى المستقبل بروح من التعاون والطموح المشترك.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه لدول أمريكا الوسطى وشعوبها بهذه المناسبة، متمنياً لها دوام التقدم والازدهار، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بدولة الإمارات ورأس الخيمة على وجه الخصوص.

من جانبهم، أعرب أصحاب السعادة السفراء عن تقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على مشاركته في الاحتفال، مؤكدين حرص دولهم على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات وتوسيع مجالات الشراكة معها، مشيدين بما تشهده إمارة رأس الخيمة من نمو وتطور في مختلف القطاعات.

وتستضيف رأس الخيمة هذا الاحتفال للعام الثاني على التوالي، بما يعكس عمق العلاقات، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين.