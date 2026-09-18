"تريندز" تعزز حضورها المعرفي بـ" أبوظبي للكتاب" بفعاليات وحوارات متنوعة

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ واصلت "مجموعة تريندز"، في اليوم الخامس من مشاركتها في الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، برنامجها الحافل بالفعاليات الثقافية والمعرفية والأكاديمية والتدريبية، وسط حضور لافت من زوار المعرض والباحثين والمهتمين، للاطلاع على إصداراتها ومشروعاتها البحثية، والتعرف على برامجها ومبادراتها المعرفية.

وشهد جناح المجموعة، العديد من الفعاليات المتنوعة، شملت جلسة حوارية بعنوان "القيادة في أوقات الأزمات: النموذج الإماراتي في الصمود الوطني"، ناقشت دور القيادة والمؤسسات والمجتمع والاقتصاد في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية عملها، إضافة إلى جلسة نقاشية بعنوان "العمر الجديد للمعرفة.. كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي طريقة قراءتنا وتعلمنا وتفكيرنا؟"، والتي تناولت التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي التوليدي على طرائق التفكير واكتساب المعرفة، كما شهد الجناح توقيع كتابين بحثيين يتناولان الاستقلال الإستراتيجي لدولة الإمارات ومستقبل جماعة الإخوان المسلمين.

وشملت الفعاليات توقيع "مجموعة تريندز" اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين (EMCT)، لتعزيز الشراكات في مجالات التدريب والتطوير المهني والاستشارات الإدارية، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة، فيما وقّعها عن "تريندز" الدكتور محمد العلي، رئيس مجلس إدارة "تريندز"، ووقّعها عن الجمعية سعادة الدكتور علي بن سباع المري، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ونظم معهد "تريندز للتدريب"، بالتعاون مع الجمعية، ورشة عمل بعنوان "فكّر بشكل مختلف: كيف يصنع القادة الابتكار؟"، تناولت أساليب التفكير الإبداعي وأدوات القيادة الحديثة.

كما نظّمت "جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين"، بالتعاون مع مركز "تريندز للبحوث والاستشارات"، جلسة حوارية بعنوان "الكتاب الذي لم يكتبه إنسان.. من يملك الفكرة عندما تكتبها الآلة؟"، سلطت الضوء على الحقوق القانونية والملكية الفكرية للنصوص والكتب التي تنتجها خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومدى جاهزية التشريعات للتعامل مع هذا التحول الرقمي.