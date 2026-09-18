شرطة أبوظبي تنظم ملتقى للمرأة الإماراتية

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي، ملتقى المرأة الإماراتية الافتراضي تحت شعار "مسيرة وطن.. الريادة وصناعة المستقبل"، تزامنًا مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وذلك في إطار جهود الأكاديمية لدعم وتمكين الكفاءات النسائية وتعزيز حضورهن وإسهاماتهن في مسيرة التطوير والتميز المؤسسي.

وأكد العميد محمد حمد الكعبي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال افتتاحه الملتقى، اعتزاز الأكاديمية بالكفاءات النسائية العسكرية والمدنية، مشيدًا بعطائهن المتميز ودورهن الفاعل في تطوير منظومة العمل الأكاديمي والتدريبي والأمني.

وأوضح أن الأكاديمية تضم أكثر من 150 كادرًا نسائيًا من الكفاءات الوطنية المؤهلة، يمثلن شريكًا فاعلًا في تحقيق الأولويات الإستراتيجية لشرطة أبوظبي، ويسهمن بخبراتهن وقدراتهن في دعم التطوير المؤسسي وتعزيز الجاهزية للمستقبل في مختلف مجالات العمل.

وسلط الملتقى الضوء على المسيرة الوطنية الملهمة للمرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وإسهاماتها البارزة في مسيرة التنمية الشاملة وخدمة الوطن، إلى جانب استعراض دور الكفاءات النسائية في الأكاديمية في تطوير منظومة العمل الأكاديمي والشرطي، وترسيخ ثقافة الريادة والتميز وصناعة الأثر المؤسسي.

كما تناول أهمية استشراف الأدوار المستقبلية للكوادر النسائية، ومواصلة الاستثمار في قدراتهن وتعزيز جاهزيتهن للمشاركة الفاعلة في قيادة التطوير وصناعة القرار، بما يدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي ويعزز مسيرة الريادة والتطوير المستدام.