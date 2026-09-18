غرفة تجارة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع وفد صيني

رأس الخيمة في 18 سبتمبر/ وام/ بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ووفد من جمهورية الصين الشعبية، فرص التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمقر الغرفة، وذلك في إطار تعزيز التواصل بين رائدات الأعمال في رأس الخيمة وجمهورية الصين الشعبية.

حضر اللقاء، آمنة الحمادي رئيسة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، فيما ضم الوفد الصيني رؤساء مجالس إدارات لشركات تعمل في عدة قطاعات منها التعدين والصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل والعطور والمطاعم والأغذية والضيافة والسياحة، إضافة إلى سيدات أعمال تعملن في القطاعات ذاتها.

وأكد سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، أهمية الزيارة في توطيد العلاقات بين سيدات الأعمال في رأس الخيمة ونظيراتهن في الصين، وفتح آفاق لتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم نمو المشاريع النسائية، مشيراً إلى حرص الغرفة على تعزيز حضور المرأة في القطاع الاقتصادي، وتوسيع فرص مشاركتها في الأسواق المحلية والدولية.