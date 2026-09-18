"منتخب السيدات" يتعادل مع نظيره التشيكي في "أولمبياد الشطرنج"

سمرقند في 18 سبتمبر/ وام/ تعادل منتخب الإمارات للسيدات مع نظيره التشيكي 2-2، في أبرز نتائج الجولة الثانية من النسخة السادسة والأربعين لأولمبياد الشطرنج العالمي المقام حاليا في مدينة سمرقند الأوزبكية، بينما خسر منتخب الرجال أمام مولدوفا بنتيجة نصف نقطة مقابل ثلاث نقاط ونصف النقطة.

وحقق منتخب السيدات التعادل مع المصنف الـ36 عالميا، بتفوق اللاعبة روضة عيسى السركال على جوانا ووريك، وتعادل وافية درويش المعمري مع آنا لوتسكا، بينما خسرت أحلام راشد أمام لوسي ريباكوفا، وتعادلت موزة ناصر الشامسي مع تيريزا رودشتاين.

ورفع منتخبنا رصيده إلى 3 نقاط في الفرق، من فوز وتعادل، مع 6 نقاط على الطاولات بعد جولتين، وكان فوز روضة السركال من أبرز نتائج الجولة، أمام لاعبة يتجاوز تصنيفها 2200 نقطة، بينما يأتي تصنيف السركال بـ2036 نقطة.

وجاءت خسارة منتخب الرجال أمام مولدوفا بعد الفوز الكبير على جرينادا 4-0 في الجولة الأولى، ليرفع المنتخب رصيده إلى نقطتين في نقاط الفرق و4.5 نقطة على الطاولات، بتعادل عمران الحوسني مع يغور لاشكين، وخسارة عبدالرحمن محمد الطاهر وعمار السدراني وأحمد فريد أمام كل من إيفان شيتكو، وديميتري جوبين، وفلاديمير هاميتيفيتشي.