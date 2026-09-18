أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إغلاق باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني (2026 - 2028)، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال طلبات الترشح التي استمرت 12 يوماً، وشهدت إقبالاً لافتاً من الأطفال الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة، حيث بلغ عدد المسجلين 1,539 طفلا، أبدوا رغبتهم في الإسهام بطرح أفكارهم وقضايا أقرانهم، والمشاركة في تعزيز دور الطفل في مسيرة التنمية الوطنية.

وينظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أعمال البرلمان بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، من خلال جلسات دورية تُطرح خلالها الموضوعات التي تخص أطفال الإمارات وشؤونهم ورؤاهم للنقاش، وصولاً إلى توصيات تعبّر عن آراء الأعضاء، كما يتم توزيع الأعضاء على لجان متخصصة تتولى دراسة الموضوعات وإعداد مخرجات تُعرض خلال الجلسات.

وجاء تأسيس البرلمان في فبراير من عام 2020،بناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك تماشياً مع التزام حكومة الإمارات بدعم حقوق الطفل، التي ينص عليها قانون "وديمة"، وتعزيزاً للمشاركة الفعّالة لكل الأطفال بما فيهم أصحاب الهمم، وانطلاقاً من المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وأكد سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة، أن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي تجسد اهتمام دولة الإمارات بتمكين الطفل وتعزيز ثقافة المشاركة والحوار والمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

وتوجه سعادته بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على اهتمام سموها الكبير ورعايتها المستمرة لكل ما من شأنه دعم قضايا الطفل وتمكينه، مثمنا جهود المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في الإشراف على عملية الترشيح والاختيار بما يضمن تحقيق أهداف البرلمان الإماراتي للطفل وترسيخ دوره الوطني.

وعبر عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة للأطفال في الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في دورته القادمة، مثمناً حرصهم على خوض هذه التجربة الوطنية الرائدة التي تعكس وعيهم المبكر بأهمية المشاركة الإيجابية في خدمة الوطن والمجتمع، وترسخ قيم الحوار والمسؤولية والعمل الجماعي، مؤكدا أن برلمان الطفل يعكس نهج الدولة في الاستثمار في الإنسان، وتوفير بيئة محفزة للأطفال للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، وتنمية مهاراتهم في الحوار والمناقشة والعمل المؤسسي.

وقال سعادته إن البرلمان الإماراتي للطفل، والذي أطلقه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالشراكة مع المجلس الوطني الاتحادي، يمثل منصة مهمة لتعزيز ثقافة المشاركة البرلمانية لدى النشء، وتنمية مهارات الحوار وتقبل الرأي الآخر، وتمكين الأطفال من الإسهام في مناقشة القضايا التي تهمهم ضمن إطار وطني منظم، بما يدعم إعداد قيادات مستقبلية تمتلك الوعي والمعرفة وروح المبادرة.

وأشار إلى أن هذه التجربة تعكس نهج الإمارات الراسخ في رعاية الطفل وتمكينه، وتعزيز حضوره في ميادين المشاركة المجتمعية، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن إتاحة المجال لهم للتعبير عن آرائهم تسهم في بناء شخصية وطنية واثقة ومبدعة ومسؤولة.

وأعرب عن تمنياته لجميع المترشحين بالتوفيق والنجاح، مؤكداً أن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل منصة وطنية رائدة لتعزيز ثقافة المشاركة والحوار لدى الأطفال، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية لديهم.

من جانبها أكدت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن تجربة البرلمان الإماراتي للطفل رسخت مثالا وطنياً رائداً في تدريب وإعداد جيل من القيادات الشابة، بحيث يكونوا مؤهلين لقيادة العمل البرلماني في المستقبل ومواصلة تطوير تجربة المشاركة في صناعة القرار، من خلال تمكين الأطفال من ممارسة العمل البرلماني وفق القواعد والأصول الدستورية والقانونية.

وأشادت بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، لتنمية قدرات الأطفال وتعزيز مشاركتهم في المجالات المختلفة.

ونوهت بمستوى الإقبال على الترشح للدورة المقبلة من البرلمان، مؤكدة أنه يعكس تنامي وعي الأطفال بأهمية المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية، وحرصهم على القيام بدور فاعل في مناقشة القضايا التي تهم أقرانهم ومستقبل وطنهم.

وأشارت إلى أن المجلس سيباشر خلال المرحلة المقبلة إجراءات مراجعة الطلبات واستكمال مراحل الاختيار وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن تمثيلاً متوازناً للأطفال من مختلف إمارات الدولة ومن الجنسين، إلى جانب إشراك أصحاب الهمم.

جدير بالذكر أن البرلمان يتألف من 40 عضواً يمثلون مختلف إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، بمن فيهم أعضاء من أصحاب الهمم، وتستمر مدة العضوية عامين، فيما تُعقد جلساته في مقر المجلس الوطني الاتحادي.