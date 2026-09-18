"راكز" تستعرض مقومات رأس الخيمة أمام الشركات الأيرلندية خلال ندوة بدبي

دبي في 18 سبتمبر/ وام/ استعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، المقومات التي تجعل من إمارة رأس الخيمة وجهة جاذبة للشركات الأيرلندية الراغبة في تأسيس أعمالها والتوسع والوصول إلى الأسواق في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية، وذلك خلال مشاركتها في الندوة السنوية لشبكة الأعمال الأيرلندية في دبي التي عُقدت تحت عنوان "النهوض والازدهار".

وسلط فريق "راكز" الضوء على ما تتمتع به الإمارة من استقرار اقتصادي وبيئة تشغيلية تنافسية ومشاريع واستثمارات متنامية، أمام نخبة من كبار التنفيذيين ورواد الأعمال وممثلي الجهات الحكومية من أيرلندا والجهات المرتبطة بها، وما تتيحه هذه المقومات من فرص للشركات التي تبحث عن منصة تدعم نموها الإقليمي.

وشاركت "راكز" في الجلسة النقاشية الرئيسية "ميزة الإمارات" إلى جانب رعايتها الذهبية للندوة هذا العام.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، إن الشركات الأيرلندية التي تتطلع إلى دخول سوق دولة الإمارات لا تبحث فقط عن موقع لتأسيس أعمالها، بل عن منصة تنطلق منها نحو المرحلة المقبلة من نموها.

وأضاف أن رأس الخيمة توفر ما تحتاج إليه هذه الشركات من استقرار وتنافسية في التكاليف ومرونة تساعدها على بناء أعمالها والتوسع منها، مع الاستفادة من الفرص المتاحة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، والأهم من ذلك أن "راكز" تحتضن بالفعل مجتمع أعمال أيرلندياً راسخاً، ما يعني أن الشركات الجديدة تنضم إلى منظومة تضم شركات أيرلندية تعمل وتنمو بالفعل في الإمارة.

وأوضح أنه مع استمرار مسيرة التنمية في رأس الخيمة، نرى فرصاً كبيرة أمام المزيد من الشركات الأيرلندية لجلب قدراتها وخبراتها واستثماراتها إلى الإمارة والمساهمة في مسيرة نموها.

وتحتضن "راكز" حالياً أكثر من 250 شركة أيرلندية أو مرتبطة بأيرلندا، ضمن مجتمع أعمالها الذي يضم أكثر من 50 ألف شركة من نحو 200 دولة، ومن بين هذه الشركات "كيلي ستيل" التي وسعت عملياتها في رأس الخيمة لتبني حضوراً صناعياً واسعاً، وشركة "إي آند آي إنجنيرينغ" التي أسست "باور بار الخليج" في الإمارة قبل أن تصبح جزءاً من شركة "فيرتيف" العالمية المتخصصة في البنية التحتية، وتعكس هذه التجارب الناجحة قدرة الشركات الأيرلندية على تأسيس حضور إقليمي وتوسيع عملياتها ومواصلة النمو ضمن منظومة أعمال "راكز".

كما سلط ممثلو "راكز" الضوء على موجة التطوير الجديدة التي تشهدها رأس الخيمة، وما تفتحه من فرص أمام الموردين والمصنعين ومزودي الخدمات الأيرلنديين، وتشمل المشاريع والوجهات الرئيسية "راك سنترال" الوجهة الجديدة المتكاملة للأعمال والاستثمار والمعيشة في رأس الخيمة و"تيك فليكس" منظومة التكنولوجيا والابتكار من الجيل الجديد، إلى جانب مشروع "منتجع وين جزيرة المرجان" المتكامل، الذي تبلغ قيمته 5.7 مليار دولار أمريكي، وتسهم هذه المشاريع في تعزيز مسار النمو في الإمارة وخلق مجالات جديدة للطلب أمام الشركات القادرة على دعم توسع اقتصادها.

وفي ظل الحضور الراسخ للشركات الأيرلندية ضمن مجتمع أعمال "راكز"، أتاحت الندوة فرصة للبناء على الروابط التجارية القائمة والتواصل مع المزيد من الشركات الأيرلندية، وتعريفها بكيفية دعم رأس الخيمة لطموحاتها في النمو والتوسع على المستوى الإقليمي.