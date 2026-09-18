"راصد" أول مختبر حكومي متخصص يحصد الشهادة الذهبية للاستدامة

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ حصدت إدارة الرصد والتحليل المرجعي "راصد"، التابعة للمختبر المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والتي تدار بالشراكة مع M42، شهادة My Green Lab® Gold، لتسجل إنجازاً نوعياً بوصفها أول مختبر حكومي تشغيلي متخصص في رصد مياه الصرف الصحي والترصد البيئي يحصل على الشهادة بالمستوى الذهبي، بما يعزز مكانتها نموذجاً متقدماً للمختبرات الحكومية التي تجمع بين التميز العلمي والاستدامة والكفاءة التشغيلية والابتكار التقني.

ويجسد الإنجاز التزام "راصد" بأفضل الممارسات العالمية في إدارة العمليات المختبرية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من الأثر البيئي والانبعاثات الكربونية، بما يعكس دمج الاستدامة في صميم العمليات العلمية والتشغيلية.

وتعد شهادة My Green Lab® من أبرز البرامج الدولية المتخصصة في استدامة المختبرات، إذ تقيم ممارسات كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وإدارة النفايات، والمشتريات المستدامة، وتعزيز الثقافة البيئية في بيئة العمل المختبرية، بما ينسجم مع التوجهات الدولية نحو خفض الانبعاثات والحياد المناخي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وعلى المستوى الوطني، يدعم الإنجاز توجهات الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ نماذج تشغيل حكومية أكثر استدامة، ويبرهن على إمكانية الجمع بين التطور العلمي والتقني والمسؤولية البيئية دون التأثير على جودة الخدمات المختبرية وكفاءتها.

وتكتسب الشهادة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة منظومة "راصد"، التي تجمع بين القدرات التحليلية المتطورة والأتمتة والمنصات الرقمية وتقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لتحليل ورصد مجموعة واسعة من المؤشرات والمواد في مياه الصرف الصحي والبيئة، وتحويل النتائج إلى بيانات ومؤشرات قابلة للاستخدام من قبل الجهات المعنية بالصحة العامة والبيئة والأمن والسلامة، بما يسهم في الإنذار المبكر ورصد المخاطر الناشئة ودعم الاستجابة الاستباقية واتخاذ القرار المبني على الأدلة.

وقال سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن حصول "راصد" على شهادة My Green Lab® Gold يعكس توجه المجلس لبناء منظومة جودة حكومية تتجاوز الكفاءة الفنية إلى الاستدامة والابتكار والأثر طويل المدى، مؤكداً أن المختبرات المتقدمة تمثل بنية تحتية استراتيجية لحماية المجتمع وتعزيز تنافسية أبوظبي، وأن دمج الاستدامة في عملياتها يعزز القيمة المستدامة للحكومة والمجتمع والاقتصاد، ويترجم توجهات دولة الإمارات نحو الحياد المناخي إلى ممارسات تشغيلية ملموسة.

من جانبه، قال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة في M42، إن الشهادة تمثل محطة مهمة وتجسيداً للأثر المتحقق من تكامل التميز العلمي والتكنولوجيا والاستدامة، موضحاً أن الشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة توظف الأتمتة والقدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتطبيق، بما يعزز الصحة العامة والجاهزية والإدارة الاستباقية للمخاطر، ويجسد التزاماً مشتركاً بتطوير بنية تحتية مختبرية أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة، دعماً لطموحات أبوظبي ودولة الإمارات في الصحة والابتكار والاستدامة.

من جهته أشار أحمد معضد المهيري، مدير عام العلوم البيئية في M42، إلى أن الاستدامة جزء أصيل من تصميم منظومة "راصد" وليست مبادرة منفصلة، وأن بلوغ المستوى الذهبي يضيف معياراً دولياً يعزز كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للموارد، ويدعم تطويره نموذجاً لمختبرات المستقبل.

وأضاف أن الإنجاز يعكس نضج المنظومة وقدرتها على الجمع بين جودة المخرجات وسرعة الاستجابة وكفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي، مع مواصلة تطوير النموذج بما يعزز قابلية التوسع والاستدامة ويحقق قيمة مستمرة للشركاء والمجتمع.

من ناحيتها قالت سمارة بن سالم، مدير إدارة الرصد والتحليل المرجعي "راصد"، إن الإدارة دمجت الاستدامة في استراتيجية التطوير والتشغيل وربطت أهدافها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين التميز العلمي والكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية، واعتمدت التقنيات المتطورة والأتمتة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات وتحسين استخدام الموارد وتقليل الهدر والأثر البيئي وتعزيز سرعة التحليل ودقته والرصد الاستباقي للمخاطر.

وأكدت أن المستوى الذهبي يمثل خطوة نحو نموذج متكامل للمختبرات الحكومية يجمع الكفاءة الفنية والاستدامة والابتكار، ويدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع التحديات الصحية والبيئية واتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات علمية موثوقة.

ويعد "راصد" منظومة متكاملة للرصد والتحليل المرجعي، تدعم الكشف المبكر عن المخاطر الصحية والبيئية من خلال التحاليل المتقدمة ورصد مياه الصرف الصحي والترصد الصحي والبيئي وتحليل البيانات والمؤشرات، بما يساعد الجهات المعنية على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويحمل اعتماد المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 من الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA)، بما يعكس التزامه بأعلى المتطلبات الدولية للكفاءة الفنية وجودة نتائج الفحوصات وموثوقيتها.