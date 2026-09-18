"جمعية ياس للثقافة" تشارك بمسرحية "مجاز الخليل الفراهيدي" في " أبوظبي للكتاب"

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ شاركت جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، من خلال تقديم العرض المسرحي "مجاز الخليل الفراهيدي: أسطورة الحب والبقاء"، في مشاركة مسرحية تُسجّل للمرة الأولى في تاريخ المعرض.

والعمل من تأليف وإخراج عبدالله المهيري، وبمشاركة نخبة من الفنانين، مستعرضاً سيرة العالم اللغوي العربي الخليل بن أحمد الفراهيدي، مؤسس علم العروض والشخصية المحورية للدورة الـ35 من المعرض، في قالب فني يستلهم إرثه العلمي والمعرفي ويربط الأجيال الجديدة بجذور اللغة العربية وموروثها الثقافي.

وتجسد هذه المشاركة رسالة الجمعية في دعم الحركة الثقافية والمسرحية، وتقديم أعمال نوعية تستلهم رموز الثقافة العربية برؤية إبداعية معاصرة، تجمع بين الفن والمعرفة.