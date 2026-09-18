"كهرباء دبي" توعي طلبة 22 مدرسة حكومية بكفاءة استهلاك الكهرباء والمياه

دبي في 18 سبتمبر/ وام/ نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات التوعوية في 22 منشأة تعليمية حكومية في دبي ضمن مشاركتها في حملة "العودة إلى المدارس"، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم سنوياً وتقام هذا العام تحت شعار "بالميثاق نبلغ الآفاق".

ومنذ بدء مشاركة الهيئة في حملة "العودة إلى المدارس" في عام 2017، استفاد أكثر من 44,000 طالب وطالبة من جهودها في التوعية بأهمية رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتبني ممارسات يومية مسؤولة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن المشاركة السنوية للهيئة في الحملة تعكس التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ودورها في دعم بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة، بما يسهم في تمكين أبنائنا الطلبة من بدء عام دراسي جديد زاخر بالنجاح والمثابرة والإنجاز.

وأضاف أن الهيئة تحرص من خلال مبادراتها وبرامجها على إتاحة الفرص أمام النشء لاكتساب المعارف والمهارات المستقبلية والحياتية، وبناء قدراتهم في مختلف المجالات، وترسيخ اعتزازهم بقيمهم الوطنية، ليواصلوا المساهمة الفاعلة في مسيرة الازدهار والتنمية.

وسلطت فعاليات الهيئة الضوء على دور المشاركين الجوهري في بناء مجتمع أكثر استدامة والمحافظة على البيئة، وتحفيزهم على تبني نمط حياة مستدام.

ونظمت الهيئة مسابقات تفاعلية بمشاركة شخصيتي الهيئة الكرتونيتين "نور وحياة" اللتين تمثلان الكهرباء والمياه، لرفع مستوى وعي الجيل الجديد حول أهمية الكهرباء والمياه، وتشجيعهم على اتباع ممارسات يومية مستدامة بسيطة.