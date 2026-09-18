مضمار الدار البيضاء يحتضن غدا المحطة الـ14 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

أبوظبي في 18 سبتمبر/وام/ يحتضن مضمار الدار البيضاء (أنفا) الرملي في المملكة المغربية الشقيقة غداً (السبت) منافسات المحطة الرابعة عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين للكأس، بمشاركة 17 خيلاً تمثل نخبة المرابط والملاك من المغرب والدول العربية وأوروبا.

تقام منافسات السباق لمسافة 1900 متر على الأرضية الرملية، ضمن سباقات الفئة الثالثة والمخصصة للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات فما فوق، وذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي الذي يقام برعاية سلسلة السباقات، ويضم ثمانية أشواط، بما يعكس الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في دعم سباقات الخيل العربية وتعزيز حضورها.

ويقود المشاركة الإماراتية في السباق فريق خيول ياس لإدارة سباقات الخيل عبر الجوادين “سعود”، بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس ألكسندر غافيلان، و”طارق”، بإشراف المدرب داميان دو واتريغون وقيادة الفارس فابريس فيرون، سعياً لمواصلة نتائج خيول ياس في السباقات العربية والدولية.

كما تضم قائمة أبرز المنافسين الجواد “مشرف” للمالك خليفة بن شعيل الكواري، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس غيوم غيدج غاي، إلى جانب “براق” بشعار الليث ريسنغ، بإشراف المدرب علي محمد وقيادة الفارس محسن لفرام.

وتكتمل قائمة المشاركين بكل من “مغير”، و”وبيل”، و”ولد زينات”، و”الممبير فال”، و”إتش إم بارز”، و”ماتريكس العشاي”، و”نهيم”، و”غادي أطلس”، و”بيان إل كيه”، و”صلاح”، و”شان”، و”ياعيني فال”، و”الزير”، بما يعزز قوة المنافسة على لقب المحطة الرابعة عشرة.

وأكد سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن المشاركة القوية في المحطة المغربية تعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية لدى الملاك والمربين، وتؤكد أهمية مضمار الدار البيضاء “أنفا” باعتباره من أبرز المضامير الداعمة لمسيرة الخيل العربي في المنطقة.

وقال إن المهرجان الإماراتي المغربي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك ودعم الملاك والمربين من خلال برنامج متكامل من السباقات التي تقام برعاية الكأس الغالية، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير صناعة سباقات الخيول العربية وتوفير أقوى الاستحقاقات أمام نخبة الخيول والمرابط.

وأضاف أن اللجنة المنظمة تتطلع إلى تنظيم محطة ناجحة تضاف إلى مسيرة النسخة الثالثة والثلاثين، مشيداً بالتعاون الكبير مع الأشقاء في المملكة المغربية وجهودهم المتواصلة في استضافة وتنظيم الحدث، بما يسهم في تعزيز مكانة الخيل العربي وحضوره في أبرز المضامير الدولية.