مركز دبي للأمن الإلكتروني يطلق برنامج تصريح مدققي نظام أمن المعلومات في دبي

دبي في 18 سبتمبر/ وام/ أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني، خلال مشاركته في “جيسيك جلوبال 2026”، برنامج تصريح مدققي نظام أمن المعلومات (ISR)، بهدف تأهيل واعتماد المدققين المسؤولين عن تقييم الامتثال لنظام أمن المعلومات الصادر عن المركز، ورفع كفاءة وجودة عمليات التدقيق وفق منهجية موحدة ومعايير واضحة.

ويستهدف البرنامج مدققي الجهات الحكومية وغير الحكومية الحيوية في دبي، إلى جانب المدققين الخارجيين الذين يقدمون خدمات التدقيق لهذه الجهات، على أن يصبح الحصول على التصريح متطلباً لإجراء عمليات التدقيق على نظام أمن المعلومات.

وقالت عائشة سعيد مدير الضمان التنظيمي للأمن السيبراني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن البرنامج يغطي إطار الضوابط المكوّن من 13 مجالا ، ويركز على تأهيل المدققين للتطبيق العملي لمتطلبات النظام، وتقييم الأدلة، وقياس مدى الالتزام بالضوابط المعتمدة، بما يسهم في توحيد منهجية التدقيق وتحسين دقة تقييم الامتثال لدى الجهات الحكومية و الجهات غير الحكومية الحيوية.

وأوضح أن رحلة الحصول على التصريح تمتد على مدار أسبوعين، وتمر بأربع مراحل رئيسية، تبدأ باختبار لقياس مستوى المتقدم، يليه إجراء مقابلة مع لجنة البرنامج، ثم الالتحاق بالدورة التدريبية، وصولاً إلى الاختبار النهائي للحصول على التصريح.

وأضافت أن البرنامج يستهدف اعتماد أكثر من 30 مدققاً في مرحلته الأولى، على أن يبدأ تطبيقه خلال الربع الأخير من عام 2026، مشيراً إلى أن التصريح يرتبط بالإصدار المعتمد من نظام أمن المعلومات، وفي حال صدور نسخة جديدة من النظام، يتعين على المدقق الخضوع للاختبار المخصص لتجديد التصريح.

وأكد أن تطوير البرنامج جاء انطلاقاً من أهمية وجود كفاءات متخصصة تمتلك فهماً دقيقاً لنظام أمن المعلومات الصادر عن المركز، بما يرفع مستوى الاتساق في عمليات التدقيق وجودة نتائجها، ويعزز موثوقية تقييم الامتثال، ويدعم جهود مركز دبي للأمن الإلكتروني في تطوير منظومة أمن المعلومات ورفع مستويات الجاهزية في الجهات الحكومية. و الجهات غير الحكومية الحيوية بدبي.