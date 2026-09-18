"معرض أبوظبي للكتاب" يناقش التجربة السردية في رواية "سنوات المغر"

أبوظبي في 18 سبتمبر / وام / ناقشت الجلسة الحوارية "ما لم يقله الغريب: عوالم "سنوات المغر" المخفية" التي، أقيمت ضمن فعاليات البرنامج المهني المصاحب لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب رواية "سنوات المغر" للكاتبة والشاعرة الإماراتية مريم الزرعوني وناقشت بنيتها السردية، وشخصياتها، ولغتها، وعلاقتها بالتاريخ، والمكان والهوية.

شارك في الجلسة كل من الكاتبة والشاعرة الإماراتية مريم الزرعوني، ومصطفى رجوان، أستاذ اللغة العربية وباحث في البلاغة وتحليل الخطاب، الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2026 عن فرع المؤلف الشاب.

تناولت الجلسة الأبعاد الجمالية للرواية، وما ضمّنته الكاتبة من خصوصية في العمل، وأوضحت مريم الزرعوني أنها تعمدت أن تكون الأمكنة طرفاً مشاركاً في صناعة الأحداث، وأن تؤدي دوراً يتجاوز خلفية المشهد لتصبح فاعلاً في بناء الشخصية والحكاية.