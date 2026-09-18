الشارقة تختتم مشاركتها بسوق السفر العربي 2026

الشارقة في 18 سبتمبر/وام/ اختتمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أمس مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026 بعد أربعة أيام حفلت بالتواصل مع شركاء القطاع والمتخصصين في السفر والسياحة والإعلام وصنّاع القرار من مختلف الأسواق وشكّل جناح "نورتم الشارقة “Visit Sharjah - منصة تفاعلية لاستعراض تنوع المقومات السياحية التي تزخر بها الإمارة في مختلف أنحائها من مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والساحل الشرقي وما تقدمه من تجارب ثقافية وتراثية وطبيعية وعائلية ومغامرات على مدار العام.

وشهدت المشاركة الكشف عن التصميم الجديد لجناح «نورتم الشارقة» و الإعلان عن شراكة مع مجموعة كلمات لإطلاق أدلة جديدة للزوار.

وتؤكد هذه المشاركة التزام إمارة الشارقة بتعزيز حضورها في الأسواق الدولية وبناء شراكات نوعية تسهم في دعم النمو المستدام لقطاع السياحة وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للثقافة والطبيعة والاستدامة.

واتسمت مشاركة جناح إمارة الشارقة بحضور إعلامي وتفاعلي مكثف من خلال حزمة من الأنشطة والمبادرات الإعلامية التي نظمتها الهيئة على مدار أيام المعرض شملت استوديو إذاعياً مباشراً من قلب الجناح تخلله عدد من اللقاءات والحوارات إلى جانب مسابقات سياحية تفاعلية عبر الرسائل النصية عززت تفاعل الجمهور مع الوجهة ومقوماتها السياحية.

واحتضن جناح إمارة الشارقة جلسة حوارية تفاعلية نظمها مجلس شباب «شروق» بعنوان «من الأماكن إلى التجارب" سلطت الضوء على الرؤية المتكاملة لتطوير الوجهات وتحويلها إلى تجارب سياحية وثقافية وترفيهية متكاملة إلى جانب استعراض الركائز التي تسهم في تعزيز جاذبية الوجهات.

وشهد جناح إمارة الشارقة حضوراً لافتاً وزيارات رفيعة المستوى لعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وصنّاع القرار في قطاع السياحة بالدولة في انعكاس لمكانة الإمارة المتنامية على خارطة السياحة الوطنية والعالمية وما تشهده منظومتها السياحية من تطور متواصل.