"مؤتمر الشارقة للموزعين" ينطلق غداً بمشاركة 912 موزعاً وبائع كتب من 99 دولة

الشارقة في 18 سبتمبر/وام/ تنطلق غدا فعاليات الدورة الخامسة من "مؤتمر الشارقة للموزعين" في مركز إكسبو الشارقة وتستمر يومين بمشاركة 912 مشاركاً من قادة قطاع صناعة الكتاب والموزعين وبائعي الكتب وأصحاب المنصات من 99 دولة.

وتشهد الدورة الخامسة أجندة مكثفة تتضمن 4 كلمات رئيسية وعرضين للابتكار و4 جلسات حوارية وعروضا تقديمية إلى جانب إتاحة المشاركة في 14 ورشة عمل دولية و6 ورش عربية بهدف تزويد الموزعين وبائعي الكتب بأدوات مبتكرة لمواجهة التحديات المعاصرة من خلال أجندة غنية تقدم حلولاً تطبيقية وتجارب دولية ملهمة.

ويضع المؤتمر التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في صدارة أولوياته لمساعدة الموزعين على تعزيز إيراداتهم ويركز في عروضه الابتكارية على آليات "تعظيم المبيعات باستخدام المواقع الإلكترونية المبنية على الذكاء الاصطناعي" في جلسة تقدمها الخبيرتان ليزا بيرنز وسارة أربوثنوت.

و يحرص المؤتمر على حماية وتنمية مبيعات الكتب المطبوع من خلال جلسة متخصصة بعنوان "ما وراء الرفوف: بناء الطلب على الكتب الورقية في عالم رقمي" مما يمنح بائعي الكتب استراتيجيات متوازنة تجمع بين مرونة التجارة الإلكترونية وأصالة الكتاب التقليدي.

وإدراكاً لأهمية تحويل المكتبات ومتاجر بيع الكتب إلى وجهات اجتماعية نابضة بالحياة تسلط الدكتورة بريجيت بولاد أخصائية في الأدب وتاريخ الفن ومطورة ثقافية الضوء على ابتكار المساحات من خلال عرض يحمل عنوان "حيث تبني الكتب مجتمعات: إعادة تصور المكتبة كمركز ثقافي" .

ويترافق ذلك مع مناقشة استراتيجيات التوسع التجاري عبر جلسة "التوسع دون فقدان الهوية: النمو الهادف" التي تشارك فيها المؤلفة نادية واصف والدكتورة بريجيت بولاد لتقديم خلاصة تجاربهما للمشاركين الطامحين لتوسيع نطاق أعمالهم مع الحفاظ على بصمتهم الخاصة.

ويثري المؤتمر معارف الموزعين بتجارب عالمية متنوعة للتعامل مع تقلبات السوق وتطوير الأعمال عبر استضافة قادة الصناعة في حوارات رئيسية تشمل خايمي دايز من الفلبين وأدي إيكاتاما من إندونيسيا إلى جانب جلسة ملهمة لأوليكسي إرينتشاك من أوكرانيا.

وفي إطار التمكين المهني يشهد اليوم الأول تتويج خريجات الدفعة الأولى من مسار الاعتماد المهني لمبادرة "ببلش هير" المبادرة العالمية التي أطلقتها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بهدف مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر بمشاركة إيان فيرسيرفيس الشريك الإداري ورئيس تحرير مجموعة موتيفيت ميديا.

ولتحويل هذه الرؤى إلى شراكات حقيقية يختتم المؤتمر فعالياته بفرص عملية لتطوير الأعمال من خلال تخصيص أوقات لاجتماعات الأعمال الثنائية وجلسات التوجيه المباشر "التقِ بمرشد" مما يجعل من المؤتمر بيئة استثمارية ومعرفية متكاملة للارتقاء بصناعة بيع الكتب.