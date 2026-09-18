"بحر الثقافة" تطلق خطتها الاستراتيجية 2027–2030 لتعزيز الأثر الثقافي والمجتمعي

أبوظبي في 18 سبتمبر / وام / أطلقت مؤسسة «بحر الثقافة» خطتها الاستراتيجية للأعوام 2027–2030، التي ترسم توجهاتها للمرحلة المقبلة، وترتكز على تعزيز دورالثقافة في بناء الإنسان والمجتمع، ودعم المبدعين والمواهب، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وترسيخ حضور الثقافة الإماراتية محلياً وإقليمياً وعالميا.

وأكدت الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «بحر الثقافة»، أن إطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027–2030 يمثل مرحلة جديدة في مسيرة المؤسسة، تستهدف الانتقال من الحضور الثقافي إلى صناعة أثر مستدام في الإنسان والمجتمع، انطلاقاً من الإيمان بأن الثقافة ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية وتوسيع آفاق المعرفة والحوار والإبداع.

وقالت إن المؤسسة تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق مبادراتها والارتقاء بجودة التجربة الثقافية، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم المبدعين والمواهب، إلى جانب بناء شراكات أكثر تكاملاً وابتكار نماذج ومبادرات قادرة على الوصول بالثقافة إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضافت: «نطمح إلى أن يكون بحر الثقافة مساحة تفاعلية ومتجددة تلتقي فيها الأفكار والتجارب والمعرفة، وأن ننتقل من المبادرة إلى الاستدامة، ومن الفعالية إلى التجربة، ومن الشراكة إلى التكامل، بما يعزز حضور الثقافة الإماراتية محلياً وإقليمياً وعالمياً»

وتسعى الخطة الاستراتيجية 2027–2030 إلى تعزيز مكانة «بحر الثقافة» بوصفها مؤسسة ثقافية مجتمعية قادرة على التطور والابتكار والاستمرار، عبر توسيع مساحات القراءة والحوار والإبداع والمعرفة، وبناء شراكات تسهم في تحقيق أثر ثقافي مستدام