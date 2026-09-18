"الإمارات للإفتاء " يختتم مشاركته بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026

أبوظبي في 18 سبتمبر/وام/ اختتم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مشاركته في الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 والتي ركزت على النموذج الإماراتي في الإفتاء المؤسسي والتعريف بخدمات المجلس ومبادراته ومشروعاته العالمية.

انطلقت مشاركة المجلس من رؤية تقوم على توسيع الوصول إلى المعرفة الإفتائية الموثوقة بأساليب معاصرة، وتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، وإبراز التكامل بين التأصيل الشرعي والمعرفة والتقنيات الحديثة، إلى جانب التعريف بجهوده في الأسرة والهوية الوطنية، وتأهيل الكفاءات الإفتائية، وحوكمة الفتوى.

واستهدفت المشاركة الأسر والشباب والطلبة والباحثين والمتخصصين والأطفال والوفود المؤسسية ما جعل منصة المجلس مساحة للمعرفة والحوار والتفاعل.

وتوزعت المشاركة على ثمانية مسارات معرفية وتفاعلية شملت التعريف بالمجلس واختصاصاته وخدماته كزكاة التمور والأنعام والمبادرات المجتمعية، وركن «الأسرة الإماراتية.. قيم أصيلة وهوية وطنية» الذي أبرز مخرجات مؤتمر «الأسرة في سياق فقه الواقع»، ومعرض «الأسرة نبض الوطن»، والاعتبارات والمبادئ الإفتائية ومنظومة القيم الأسرية.

وقدّم ركن «الشوّاف» جانبًا من الإرث الوطني في تحري الأهلة، مع ربطه بالمستجدات العلمية والتقنية عبر الإصدارات المتخصصة، وتقنية الواقع الافتراضي، وطائرة الدرون فيما أتاحت المنصة الوطنية للفتاوى الذكية التعرف إلى خدمات المجلس والوصول إليها إلكترونيًا فضلا عن عرض برنامج علمي وثقافي تناول عددًا من القضايا المعاصرة.