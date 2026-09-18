خبراء رياضيون يؤكدون ضرورة الالتزام الكامل باللائحة الدولية لمكافحة المنشطات

دبي في 18 سبتمبر / وام / أوصى خبراء رياضيون ومشاركون في ختام ملتقى «مكافحة المنشطات في الرياضة»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومجلس دبي الرياضي، بضرورة الالتزام الكامل وتطبيق اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات «WADA Code 2027»، وتعميمها سنوياً على جميع الأندية والجهات الرياضية.

ودعا المشاركون في الملتقى، الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي تحت شعار «نحمي الرياضة… نحمي المجتمع»، إلى اعتماد برنامج التثقيف الإلزامي «ADEL» ضمن البرامج التوعوية لدى جميع الاتحادات والجهات الرياضية في الدولة، وإطلاق حملة وطنية شاملة تستهدف الفئات العمرية وأولياء الأمور تحت عنوان «النزاهة تصنع الأبطال»، وإلزام جميع الأطباء وأخصائيي التغذية العاملين في المجال الرياضي باتباع دورات تخصصية في مكافحة تعاطي المنشطات.

وشدد المشاركون على أهمية توعية الرياضيين باستخدام الخدمات الرقمية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي «Doping Guard AI»، التي تتيح للرياضي مسح الرمز الشريطي «الباركود» أو إدخال الاسم العلمي لأي دواء أو مكمل غذائي للتحقق الفوري من كونه محظوراً أو مسموحاً به، وفقاً للقائمة المحظورة المحدثة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأوصوا بحصر منافذ بيع وتداول المكملات الغذائية الرياضية عالية الخطورة، التي تحتوي على منشطات أو هرمونات أو محفزات أيضية، في منافذ مرخصة ومعتمدة فقط من وزارة الصحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات «صيدليات معتمدة»، ومنع بيع هذه المكملات في المتاجر الإلكترونية غير المرخصة وصالات اللياقة والأسواق العشوائية، وعدم صرفها إلا بناءً على وصفة طبية معتمدة من طبيب رياضي مرخص.

و طالب المشاركون بإصدار وتحديث «قائمة بيضاء» للمكملات الآمنة والمفحوصة مخبرياً ونشرها بين أوساط الرياضيين وأوصوا بإنشاء وحدة للنزاهة الرياضية «Integrity Unit» في كل اتحاد رياضي، وتخصيص نسبة ثابتة من عقود الرعاية والاستثمار الرياضي لدعم برامج مكافحة المنشطات، وتفعيل بروتوكول للتعاون وتبادل المعلومات بين الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والجهات المختصة لضبط حالات الاتجار والتهريب والترويج للمواد المنشطة.