انطلاق منافسات الموسم الجديد لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ تنطلق غدا منافسات الموسم الجديد من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بنظامها الجديد، وذلك بمشاركة 14 فريقا، يخوضون 49 مباراة بدلا من 25، وذلك ضمن 4 أدوار انطلاقا من الدور التمهيدي، وربع نصف النهائي، وصولا إلى النهائي.

ويخوض كل فريق 6 مباريات، مناصفة داخل وخارج ملعبه، ومن ثم تتأهل الفرق الـ8 الأولى إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وتشهد مواجهات (السبت) لقاء كل من حتا مع شباب الأهلي في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما يلتقي كلباء مع خورفكان في استاد كلباء، وعجمان مع الشارقة في استاد راشد بن سعيد، والوصل مع العين في استاد زعبيل.

وفي اليوم الثاني (الأحد) يلتقي النصر مع يونايتد في استاد آل مكتوم، والظفرة مع بني ياس في استاد حمدان بن زايد، والجزيرة مع الوحدة ( حامل اللقب) في استاد محمد بن زايد.

وطبقا لرابطة المحترفين الإماراتية يتصدر الوحدة قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما نجح في حصد 60 انتصارًا، ليحتل قمة الترتيب بفارق انتصارين عن العين صاحب المركز الثاني، برصيد 58 انتصارًا.