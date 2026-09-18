انطلاق المحطة الـ5 لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة في رومانيا غدا

بوخارست في 18 سبتمبر/ وام/ تستضيف منطقة البلقان ـ بوفتيا في جمهورية رومانيا غداً الجولة الخامسة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة.

ويقام السباق الرئيسي للقدرة والتحمل، لمسافة 160 كلم على 5 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 39 كلم، والثانية 33 كلم، والثالثة 39 كلم، والرابعة 28 كلم، والأخيرة 21 كلم، وذلك بالتعاون بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، والاتحاد الروماني للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي.

يقام إلى جانب السباق الرئيسي 7 سباقات على مدار يومين، وينظم الحدث نادي شاجيا الرياضي في بوفتيا.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول بسباقي بطولتي البلقان لمسافة 120 كلم، وللشباب والناشئين لمسافة 100 كلم، ويشهد اليوم الثاني السباق الرئيسي، لمسافة 160 كلم، إلى جانب سباق دولي (ثلاث نجوم) لمسافة 140 كلم، وفئة النجمتين لمسافة 121 كلم.

ويقام أيضا سباق بفئة النجمتين لمسافة 121 كلم، ونجمة لمسافة 103 كلم، وللشباب والناشئين فئة نجمة أيضا لمسافة 103 كلم.

وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال إجراء الفحص البيطري للخيول المشاركة في السباقات للتأكد من سلامتها، واعتماد القوائم النهائية.