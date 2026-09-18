"أوقاف أبوظبي" تعزز الوعي بدور "الوقف" الاقتصادي والاجتماعي

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ أطلقت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" جولة توعوية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة الوقف وتعزيز الوعي بدوره الاقتصادي والاجتماعي، من خلال سلسلة من اللقاءات والورش التفاعلية التي تستهدف المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب المجالس والمراكز المجتمعية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

تندرج هذه المبادرة في إطار جهود "أوقاف أبوظبي" لترسيخ مكانتها جهة رائدة في تطوير منظومة الأوقاف الحديثة، ورفد أفراد المجتمع بمعلومات قيّمة حول مفهوم الوقف بوصفه أداة تنموية مستدامة تسهم في دعم الأولويات الوطنية، وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي طويل الأجل.

وتنطلق أولى محطات الجولة خلال شهر سبتمبر الجاري في كلّ من مركز نبض الفلاح المجتمعي، ومجلس الشهامة وكليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وتضم جلسات تعريفية وحوارية تسلط الضوء على تطوّر مفهوم الوقف عبر التاريخ، ودوره في دعم التنمية المستدامة، إضافة إلى استعراض نموذج "أوقاف أبوظبي" في تطوير القطاع الوقفي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتستعرض الجلسات أيضا دور الوقف في تمويل المبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وتشجيع المشاركة في المبادرات الوقفية.

وقال سعادة فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر - أوقاف أبوظبي: "يمثل نشر ثقافة الوقف أحد المرتكزات الأساسية لرسالة "أوقاف أبوظبي" انطلاقاً من إيماننا بأن الوقف ليس مجرد إرث تاريخي، بل أداة تنموية متجددة قادرة على الإسهام في مواجهة التحديات المجتمعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

أضاف أنه من خلال هذه الجولة، نسعى إلى بناء وعي أعمق لدى مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب، بأهمية الوقف ودوره في تحقيق أثر مستدام يمتد عبر الأجيال، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخاصة لتطوير منظومة وقفية أكثر ابتكاراً واستدامة".

من جانبه أكد عبد الله سعيد العامري مدير إدارة الأوقاف في "أوقاف أبوظبي"، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام" أن الجولة من شأنها الإسهام في توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية التي تقودها "أوقاف أبوظبي" مع مختلف المؤسسات، بما يدعم تطوير مبادرات وقفية مبتكرة، ويعزز إسهام القطاع الوقفي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، انسجاماً مع رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر استدامة وتماسكاً.

واشار إلى أن أثر الوقف يمتد طويلا ويكون مستداما لفترات طويلة، ويغطي أكبر عدد من المحتاجين، لافتا إلى أن تعدد الجولات التوعوية يسهم في نشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع.

ومن المقرر أن تتواصل الجولة خلال الأشهر المقبلة لتشمل عدداً من المدارس، والجهات الحكومية والخاصة، والمجالس المجتمعية والمراكز المجتمعية، عبر برنامج توعوي متكامل يجمع بين المحاضرات والجلسات الحوارية والورش التفاعلية، بهدف ترسيخ مفاهيم الوقف وتعزيز حضوره في الوعي المجتمعي باعتباره أحد أهم أدوات التنمية المستدامة.