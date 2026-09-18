لانا نسيبة تلتقي غيورغي بوريسينكو

أبوظبي في 17 سبتمبر /وام/ عقدت الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية اجتماعاً رفيع المستوى في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي لبحث التطورات الإقليمية والدولية.

وترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، وعن الجانب الروسي سعادة غيورغي بوريسينكو، نائب وزير الخارجية.

وناقش الجانبان التطورات الأخيرة في المنطقة، والدور المحوري للحوار والدبلوماسية.

وشددا على أهمية جهود الوساطة في دعم السلام والاستقرار، كما أكدا على أهمية ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات.

كما جسد الاجتماع علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات وروسيا في مختلف المجالات.

وشدد الجانبان على ضرورة منع المزيد من التصعيد، وتغليب ودفع الجهود الدبلوماسية ومواصلة الحوار والاتصالات السياسية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون القائم بين البلدين ضمن إطار الأمم المتحدة.