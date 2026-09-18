سعيد الهاجري يلتقي غيورغي بوريسينكو، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ التقى معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، مع سعادة غيورغي بوريسينكو، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحثا آفاق تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطيران والسياحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتطرقت المناقشات إلى عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الجانب الروسي عن تقديره لجهود دولة الإمارات في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك دورها في تسهيل عمليات تبادل الأسرى ودعم قنوات التواصل بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز الشراكة الثنائية وتعزيز التعاون بشأن القضايا الإقليمية والدولية.