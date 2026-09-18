" مركز أبوظبي للغة العربية" يعزز المكتبة الرقمية بـ 42 ألف عنوان جديد

أبوظبي في 18 سبتمبر / وام / أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن توسع جديد في حضور المكتبة العربية الرقمية عالمياً، مع ارتفاع عدد العناوين العربية الرقمية والسمعية المتاحة للقراء إلى أكثر من 42 ألف عنوان، في خطوة تعكس تطور المشروع من رقمنة المحتوى إلى بناء منظومة متكاملة للنشر الرقمي والوصول العالمي.

جاء الإعلان ضمن مبادرة "8 مساءً" في إطار فعاليات الدورة الـ35 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب ليعكس توجهاً أوسع نحو تعزيز حضور الكتاب العربي في الأسواق والمنصات الرقمية العالمية.

انطلقت المبادرة بإتاحة نحو 38 ألف عنوان عربي رقمي وسمعي أمام القراء في مختلف أنحاء العالم واليوم، تجاوز عدد العناوين المتاحة 42 ألفاً.

ويعمل المركز على إضافة 20 ألف عنوان جديد بنهاية العام الجاري، ما يمثل زيادة تتجاوز 50 % مقارنة بحجم المحتوى عند إطلاق المبادرة، ويستهدف المشروع، خلال السنوات الثلاث المقبلة، الوصول إلى 100 ألف كتاب عربي مرقمن.

ولا تقتصر المبادرة على زيادة عدد الكتب المتاحة بل تستهدف أيضاً الارتقاء بجودة النشر الرقمي، وتعزيز جاهزية الناشرين العرب للتعامل مع المنصات العالمية.

وفي هذا الإطار، يعمل المركز مع ناشرين من مختلف الدول العربية على تطوير قدراتهم في مجال النشر الرقمي، ويشمل ذلك التدريب على إعداد البيانات الوصفية للكتب، وتحسين تصنيف المحتوى ووصف العناوين، ما يعزز قابليتها للاكتشاف والوصول إلى القراء.

تمثل "المكتبة العربية الرقمية" بهذا النهج، نقلة نوعية في منظومة رقمنة ونشر المحتوى العربي كونها تجمع بين توسيع حجم المحتوى، ورفع جودته، وتمكين الناشرين، وفتح قنوات وصول جديدة أمام الكتاب العربي خارج الحدود الجغرافية.

وتأتي الشراكة مع منصة "أمازون" العالمية، "آراب بوك فيرس" الناشر والموزع الرائد في مجال الكتب الصوتية والإلكترونية، في صميم هذا التوجه فلا تقتصر أهميتها على توفير التكنولوجيا والمنصات، بل تمتد إلى بناء منظومة مستدامة تجعل الكتاب العربي حاضراً في البيئة الرقمية، وأكثر قابلية للاكتشاف، وأوسع وصولاً إلى القراء حول العالم.