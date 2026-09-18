" الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية

أبوظبي في 18 سبتمبر / وام / شارك سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل الاتحاد بصفته عضوًا في اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، في الاجتماع الافتراضي السابع والخمسين للجنة.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بأحدث التطورات في منظمة التجارة العالمية، ومسار المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، إلى جانب متابعة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة، واستعراض نتائج الدورة السابقة للمؤتمر البرلماني للمنظمة، وبحث سبل تنفيذ توصياتها.

واستعرض الاجتماع مقترحات تطوير عمل المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية وتعزيز دوره، بما في ذلك تطوير التواصل مع اللجان البرلمانية المعنية بشؤون التجارة، وزيادة المشاركة في أنشطة المؤتمر، وتوسيع نطاق التواصل مع قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن بحث أنشطة المؤتمر خلال عامي 2026 و2027.