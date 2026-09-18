شراكات سيبرانية شاملة لترسيخ أمن التنقل الذاتي والذكاء الاصطناعي في الإمارات

دبي في 18 سبتمبر / وام / وسّع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات نطاق شراكاته الإستراتيجية مع جهات حكومية وشركات عالمية لتعزيز أمن التنقل الذاتي، والمرونة السيبرانية، والذكاء الاصطناعي الوكيلي، وتطوير القيادات.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس خلال فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026 "جيسيك جلوبال" بدبي، تعاونا مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" و"أوبر" لوضع إطار شامل لسلامة التنقل الذاتي، حيث أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الأمن السيبراني ركيزة لتطوير هذه التقنيات.

وأشار الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل، إلى أهمية الأطر التنظيمية الفعالة، فيما لفت محمد جرادنة، رئيس قطاع التنقل الذاتي في الشرق الأوسط لدى "أوبر"، إلى ضرورة التعاون بين مزودي التكنولوجيا والجهات التنظيمية لتوسيع نطاق النقل دون سائق بأمان.

وأبرم المجلس شراكة مع "Veeam Software" لدعم الجاهزية السيبرانية، حيث أوضح أمين حنفيه، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة في الشركة، أن التعاون يهدف لبناء بيئات رقمية آمنة، بينما أكد مينا ميغالي، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة ذاتها، أهمية المرونة السيبرانية مع تسارع التحول الرقمي.

وفي مجال المدفوعات الرقمية، وقع الدكتور الكويتي وجوان كبه، نائب الرئيس الأول لشؤون العلاقات الحكومية في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا "CEMEA" لدى "فيزا"، مذكرة تفاهم لتدريب موظفين حكوميين عبر "جامعة فيزا"، لتطوير القدرات العملية في مواجهة التهديدات المتطورة.

وأعلن المجلس شراكة إستراتيجية مع "TENEX.ai" لإنشاء مركز تميز في أبوظبي لعمليات الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيلي، حيث بين بييرس مورغان، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى الشركة، أن المركز سيبني خبرات محلية مستدامة بقيادة بشرية.

وفي خطوة لتعزيز المحتوى العربي، أنجز المجلس الترجمة العربية الرسمية للإصدار 2.0 من إطار عمل الأمن السيبراني "NIST CSF 2.0"، والتي أشاد بها كيفن ستاين، مدير مختبر تكنولوجيا المعلومات في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، لدورها في تسهيل إدارة المخاطر السيبرانية للمؤسسات الناطقة بالعربية.

واختتم المجلس مبادراته بالإعلان عن شراكة مع "بي دبليو سي الشرق الأوسط" لتنفيذ برنامج "CISO100" لتطوير القدرات القيادية الوطنية، حيث أشار سامر عمر، الشريك ورئيس قطاع الأمن السيبراني والثقة الرقمية لدى الشركة، إلى التوسع في دور رؤساء أمن المعلومات لتمكين النمو والابتكار، وهو ما اعتبره الدكتور الكويتي ركيزة أساسية لتحقيق الطموحات الرقمية طويلة المدى للدولة.