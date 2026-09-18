انطلاق المؤتمر السنوي الأول لشعبة الإمارات لأمراض النساء والتوليد غداً بدبي

دبي في 18 سبتمبر/ وام/ تنطلق غداً (السبت) في دبي أعمال المؤتمر السنوي الأول لشعبة الإمارات لأمراض النساء والتوليد بجمعية الإمارات الطبية بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها، بما يعزز فرص التواصل المهني وبناء الشراكات العلمية وتبادل أفضل الممارسات في خدمة صحة المرأة.

استهلت أعمال المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق" إنتركونتيننتال فستيفال سيتي" ، اليوم بثلاث ورش عمل علمية وتدريبية ، استهدفت تعزيز المهارات السريرية والجراحية للأطباء والمتخصصين في مجال أمراض النساء والتوليد.

وفرت الورش الثلاث للمشاركين من الأطباء المختصين والمعنيين فرصة اكتساب خبرات عملية مباشرة والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات المعتمدة في تخصص أمراض النساء والتوليد.

تكتسب هذه الورش أهمية خاصة كونها تركز على الجانب التطبيقي والتدريب العملي، بما يسهم في رفع كفاءة الأطباء وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرأة، إلى جانب دعم التعليم الطبي المستمر ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الجراحة النسائية وصحة المرأة.