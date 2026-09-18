60 لاعبة تشارك في فعالية "شطرنج وقهوة" بالشارقة

الشارقة في 18 سبتمبر/وام/ نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة النسخة السابعة من فعالية «شطرنج وقهوة» في منتزه كشيشة في الشارقة بمشاركة 60 لاعبة وحضور عدد من الأسر وأفراد المجتمع وسط أجواء تفاعلية جمعت بين الرياضة والترفيه.

استهدفت الفعالية التعريف بلعبة الشطرنج وتعزيز انتشارها بين مختلف فئات المجتمع وتشجيع الجمهور على خوض تجربة اللعبة والتعرف إلى فوائدها في تنمية التركيز والتفكير الاستراتيجي وسرعة اتخاذ القرار.

وأتاحت الفعالية للجمهور التعرف إلى الخدمات والبرامج التي يقدمها النادي ودوره في تطوير قدرات اللاعبات ودعم المواهب وتوسيع قاعدة ممارسي الشطرنج.

وأكدت سعادة نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة النادي أن فعالية «شطرنج وقهوة» مبادرة مجتمعية تهدف إلى تقديم اللعبة في أجواء مختلفة عن الإطار التقليدي للبطولات والوصول بها إلى شرائح جديدة من المجتمع.

من جانبها أكدت إيمان آل علي رئيسة لجنة الاتصال المؤسسي أهمية الفعالية في تعزيز التواصل مع الجمهور والتعريف بأنشطة النادي وخدماته مشيرة إلى أن حضور الأسر ومشاركة اللاعبات يعكسان تنامي الاهتمام بالشطرنج في المجتمع.