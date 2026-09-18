فلاي دبي تبرم شراكة استراتيجية مع إغناتيا للطيران وسكايبورن لتعزيز قدرات طياريها

دبي في 18 سبتمبر/وام/ أبرمت (فلاي دبي) شراكة استراتيجية مع إغناتيا للطيران وأكاديمية سكايبورن للطيران لتعزيز قدرات طياريها التدريبية وتطوير برنامج التدريبي الأساسي لهم.

وبموجب هذه الشراكة توفر الشركتان التدريب العملي على الطيران للدفعة الأولى من البرنامج ما يوفر للمرشحين مسارًا منظمًا للتأهل للحصول على رخصة طيار متعدد الطاقم (MPL) والاندماج في عمليات فلاي دبي كمساعدي طيار.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي إن هذه الشراكة تعكس التزامنا بالاستثمار في الجيل المقبل من المواهب في قطاع الطيران وبناء القدرات اللازمة لدعم نمو فلاي دبي على المدى الطويل وتوسعها التشغيلي.. ويتيح لنا العمل مع مزودي التدريب مثل إغناتيا وسكايبورن تعزيز برنامجنا التدريبي الأساسي للطيارين ويضمن تزويد متدربينا بالمهارات اللازمة للتقدم بثقة في عملياتنا الجوية.

من جهته ذكر الكابتن أحمد بن حزيم نائب الرئيس الأول لعمليات الطيران وتدريب الطاقم في فلاي دبي أن برنامجنا التدريبي للطيارين المبتدئين صمم لاستقطاب أفضل الكفاءات إلى فلاي دبي وتعزيز مكانة دبي مركزا عالميا لتدريب الطيران.. وقال إن شراكتنا مع إغناتيا وسكايبورن تستهدف أن يكون متدربونا من نخبة مدربي الطيران ما يُمكننا من تقديم تجربة تدريبية تُلبي أعلى المعايير في هذا القطاع والتي نعتمدها في عملياتنا الجوية.

وقال جورج زوغرافاكيس الرئيس التنفيذي لشركة إغناتيا للطيران إن شراكتنا مع فلاي دبي خطوة حيوية بالنسبة لإغناتيا فنحن نستثمر معا في الجيل القادم من الطيارين الذين سيحافظون على أعلى معايير السلامة والمهارة والأداء التي يتطلبها قطاع الطيران الحديث.. ويُعد اختيار فلاي دبي لنا انعكاسًا لجودة التدريب الذي نقدمه ويشرفنا دعم نمو الناقلة من خلال إعداد طيارين يجسدون الاحترافية والتميز.

وقال لي وودوارد الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورن إن اختيار فلاي دبي لنا دليل على معاييرنا المتميزة في مجال الطيران ونحن مستعدون دوما لتوفير هذه المعايير في هذا القطاع لجمهور جديد ومتنوع وصولاً إلى المتدربين من أستراليا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا ضمن هذا البرنامج العالمي وأضاف أن السلامة والجودة قيمتان أساسيتان نجسّدهما في سكاي بورن سواءً في قيادتنا أو في تقديم برامجنا التدريبية.

يعد مركز تدريب الطيران في فلاي دبي الذي يمتد على مساحة 38 ألف قدم مربع ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع قدراتها الداخلية لتطوير قدرات طياريها وضمان استدامة نموها.

تتيح المنشأة المجهزة بأربعة أجهزة محاكاة طيران كاملة لطائرات بوينغ 737 للمتدربين الاستفادة من تقنيات محاكاة عالية في هذا المجال منذ المراحل الأولى للتدريب مما يُمكّنهم من الانتقال بسلاسة من مرحلة التدريب التأسيسي إلى مرحلة التدريب العملي الميداني "التدريب على الخط" على متن أسطول فلاي دبي التشغيلي.