وفد بلدية عجمان يطلع على أحدث التقنيات الذكية في مجالات جودة الهواء والمياه بمعرض بشنغهاي

شنغهاي في 18 سبتمبر/وام/ اطلع وفد دائرة البلدية والتخطيط -عجمان خلال زيارته معرض ومؤتمر الصين لتقنيات وتطبيقات أجهزة الاستشعار 2026 SENSOR CHINA Expo & Conference 2026 الذي أقيم خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري في مركز شنغهاي للمؤتمرات في الصين على أحدث التجارب والتقنيات العالمية في مجالات المدن الذكية والتحول الرقمي والرصد الذكي لجودة الهواء والمياه ومتابعة وصيانة البنية التحتية .

وتعرف الوفد برئاسة سعادة عبدالرحمن النعيمي مدير عام الدائرة إلى أحدث الحلول والتطبيقات في مجالات أجهزة الاستشعار الذكية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأنظمة الرصد والمراقبة الذكية، وأجهزة متابعة وصيانة البنية التحتية، والحلول الذكية التي تسهم في جمع البيانات البيئية وتحليلها، ومراقبة المؤشرات المرتبطة بجودة الهواء والمياه والانبعاثات، بما يدعم جهود الاستدامة البيئية، ويعزز كفاءة الرصد والتقييم.

واطلع الوفد أيضا على أجهزة متابعة وصيانة البنية التحتية، ورصد التغيرات والمؤشرات الفنية المرتبطة بالبنية التحتية، بما يساعد على رفع كفاءة أعمال الصيانة والمتابعة وتعزيز جاهزية الأصول ويفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومات الرصد الحضري، وتحسين كفاءة إدارة المرافق والخدمات، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وأكد سعادة عبدالرحمن النعيمي أن زيارة المعرض الذي يعد من أبرز المنصات المتخصصة في تقنيات الاستشعار في آسيا، تأتي ضمن توجهات الدائرة نحو الاطلاع المستمر على أحدث الابتكارات والتجارب العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ، واستكشاف الحلول التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة العمل البلدي والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وقال إن تقنيات الاستشعار الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ركيزة مهمة في تطوير المدن الحديثة، لما توفره من إمكانات متقدمة لجمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في الوقت المناسب، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول والمرافق، ويرفع جاهزية البنية التحتية، ويعزز منظومات الرصد البيئي والخدمات الذكي، مؤكدًا أهمية مواكبة التطورات التقنية العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجالات الاستدامة البيئية وإدارة البنية التحتية، واستكشاف فرص توظيف الحلول المبتكرة بما يتناسب مع احتياجات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية.

تأتي هذه الزيارة امتداداً لجهود الدائرة في توظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الذكية لدعم منظومة المدن الذكية، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة، بما ينسجم مع رؤية عجمان في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً وكفاءة.