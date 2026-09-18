ابتكار إماراتي.. "بارموس كومبلاينس" توظف الذكاء الاصطناعي لتبسيط مراجعة حماية البيانات

دبي في 18 سبتمبر/ وام / يستعرض فريق من طلبة وخريجي جامعة خليفة، من خلال شركة "بارموس كومبلاينس"، منصة إماراتية مبتكرة توظف الذكاء الاصطناعي لتبسيط مراجعة إجراءات حماية بيانات المؤسسات، وذلك خلال مشاركتهم في معرض "جيسيك جلوبال 2026" بمدينة إكسبو دبي.

ويهدف المشروع إلى تقليل الوقت والجهد في عمليات الأمن السيبراني لمعالجة التحديات الواقعية، مع الحفاظ على خصوصية المعلومات، ليكون ثمرة توجه شبابي نحو تحويل الأفكار إلى حلول تقنية عملية تنظم مستندات المراجعة وترفع كفاءة العمل وتساعد في إعداد التقارير.

وأكد زايد عبدالله الصيري النعيمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بارموس كومبلاينس"، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الطموح يتمثل في بناء منتج وطني ينجز المهام المتكررة ليتفرغ المختصون لقراراتهم، مشيرا إلى أن التوسع يجب أن يقوم على نتائج يلمسها المستخدمون.

وأوضح ناصر أحمد بن حميدان الزعابي، الشريك المؤسس والمدير التقني، أن تصميم المنصة يراعي الخصوصية عبر دراسة تشغيل الذكاء الاصطناعي داخل أنظمة المؤسسة أو في بيئة خاصة، مع إبقاء الاعتماد النهائي للنتائج ومراجعتها بيد المختص البشري.

وبين زايد محمد شاكر، الشريك المؤسس ومدير العمليات، أن المشاركة في "جيسيك" تفتح آفاقا لتجربة المنصة في بيئات عمل حقيقية عبر خطوات متدرجة لتقييم النتائج وعكس ملاحظات المستخدمين في تطوير المنتج.

ويعكس مسار "بارموس كومبلاينس" رحلة نجاح انطلقت من فكرة طلابية لتتوج بالمركز الأول في فئة الأمن السيبراني ضمن مسابقة صندوق الوطن لريادة الأعمال بجائزة 30 ألف درهم، إضافة إلى حصولها على رصيد خدمات بقيمة 25 ألف دولار من "أمازون ويب سيرفيسز"، ومشاركتها الفاعلة في برامج الدعم كـ"CyberE71" و"آيديالاب" وحاضنة أعمال جامعة خليفة.

واختتم المؤسسون تصريحاتهم بتقديم الشكر للقيادة الرشيدة على دعم الابتكار وريادة الأعمال، ولمجلس الأمن السيبراني، وجامعة خليفة، ومنظمي "جيسيك" الذي يختتم أعماله اليوم.