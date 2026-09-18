ثقافة وسياحة أبوظبي راعياً رئيسياً لفعاليات "نادي الإيجارات قصيرة الأجل"

أبوظبي في 18 سبتمبر/وام/ وقعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي اتفاقية مع "نادي الإيجارات قصيرة الأجل"، أصبحت بموجبها الراعي الرئيسي للفعاليات والأنشطة التي ينظمها محلياً ودولياً خلال عام 2026.

تشمل الرعاية سلسلة من الندوات الإلكترونية العالمية وورش العمل القيادية والفعاليات المتخصصة، التي توفر منصة لاستعراض المقومات السياحية في أبوظبي، وخيارات الإيجارات قصيرة الأجل وأماكن الإقامة البديلة فيها، أمام أبرز المشغلين وصناع القرار، بما يُسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً في هذا القطاع.

وتمنح الاتفاقية الدائرة حضوراً دولياً أوسع لهويتها المؤسسية، وإمكانية الاستفادة من الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع، إلى جانب المشاركة ضمن قائمة المتحدثين في عدد من فعاليات "سكيل" خلال عام 2026، من بينها "مؤتمر سكيل الشرق الأوسط"، و"مهرجان سكيل برشلونة"، و"منتدى سكيل أبوظبي" المقرر عقده في 19 نوفمبر.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في الدائرة : "نواصل جهودنا الرامية إلى تنويع منظومة الضيافة في أبوظبي، وتمنحنا هذه الاتفاقية فرصةً لتعزيز تنافسية الإمارة في قطاع الإيجارات قصيرة الأجل، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً توفر خيارات إقامة متعددة تلبي تطلعات الزوار.. ومن خلال تعميق العلاقات مع المشغلين محلياً ودولياً، تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون بين الجهات المعنية، بما يدعم النمو المستدام لقطاع الإيجارات قصيرة الأجل وأماكن الإقامة البديلة في أبوظبي".