"جود" و"تيفاني آند كو" تحتفيان بيوم المرأة الإماراتية بجلسة حوارية ومبادرات مجتمعية

دبي في 18 سبتمبر / وام / احتفت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، بالتعاون مع "تيفاني آند كو"، بيوم المرأة الإماراتية عبر جلسة حوارية أقيمت في "بلو بوكس كافيه" بدبي مول، جمعت نخبة من القيادات النسائية لتسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية وإسهاماتها الفاعلة في التنمية.

وشهدت الفعالية مشاركة سعادة ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع، وسعادة لطيفة القمزي، المدير العام لمؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية، حيث استعرضتا رؤاهما حول القيادة، وتمكين المرأة، ودور المسؤولية المجتمعية في تحقيق أثر إيجابي مستدام.

وتخلل الحدث انتقال الضيوف إلى متجر "تيفاني آند كو" للمشاركة في أنشطة تفاعلية مصممة للمناسبة، شملت تجربة "بذرة الفكرة" لزراعة بذور وردة الصحراء، وتخصيص قطع شوكولاتة بأحرف عربية.

وفي خطوة لتعزيز ثقافة العطاء، أتاحت "جود" للحاضرين فرصة المساهمة المباشرة في مبادراتها المجتمعية عبر بطاقات مزودة برمز استجابة سريعة (QR Code)، لتحويل الإلهام إلى مشاركة عملية فاعلة.

وأكدت لطيفة القمزي أن المرأة الإماراتية تحمل إرثا راسخا من العطاء والعزيمة يسهم في صياغة مستقبل الوطن، بينما أوضحت ميثاء الشامسي أن تعزيز مشاركة المرأة ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" لبناء مجتمع متلاحم ومزدهر، مشيرة إلى أهمية الشراكات الهادفة.

وبيّن سعادة مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، أن التعاون يجسد دمج التقدير الثقافي بالمسؤولية المجتمعية، ويحول المناسبات الوطنية إلى فرص لخلق أثر مستدام يخدم أولويات المجتمع.