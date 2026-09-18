"معرض أبوظبي للكتاب" يستضيف أمسية فنية لشاعرة بحرينية بعنوان "تصور"

أبوظبي في 18 سبتمبر/وام/ أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب أمسية فنية بعنوان "تصور" أحيتها الشاعرة البحرينية فتحية عجلان، التي حلت ضيفة على جمهور المعرض بمصاحبة الفرقة الموسيقية البحرينية.

حملت الأمسية التي أدارتها الإعلامية والشاعرة الدكتورة بروين حبيب رسائل حب وتواصل ترجمت عمق العلاقة الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة وهو ما انعكس في تفاعل مع ما قدمته الشاعرة من مختارات من قصائدها المغناة خلال مسيرتها الشعرية، والتي أبدعت الفرقة الموسيقية البحرينية في تقديمها، حيث اصطحب المطرب حسن عبدالرازق الجمهور معه إلى آفاق الفن الرفيع على خلفية أداءات لحنية متميّزة، جعلت من الأمسية ليلة مشهودة ضمن فعاليات الحدث الثقافي الأبرز.

استهلّت الشاعرة الأمسية بقصيدة أهدتها إلى أبوظبي عبّرت من خلالها عن الروابط القوية التي تجمع البلدين، عبر تاريخ مشترك وعلاقات ممتدة، ووصفت عجلان أبوظبي بأنها أرض الخير والأحباب، وتمثل الكثير لأبناء البحرين الذين يعتزون بروابطهم المتجذرة مع أشقائهم في دولة الإمارات.

واسترجعت الشاعرة البحرينية قصة أغنية "تصور" بما لها من حضور وانتشار في عالم القصيدة والغناء الخليجي، أعقبها تقديم عدد من قصائدها المشحونة بالشجن والشوق ثم قدمت الفرقة الموسيقية الأغنية التي حظيت بتفاعل كبير من الحضور.