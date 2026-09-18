الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة بالفلبين

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في إحدى المدارس بمقاطعة كوتاباتو الجنوبية في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية الفلبين وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.