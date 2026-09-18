النمسا تستكمل صياغة مشروع قانون جديد لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2040

فيينا في 18 سبتمبر / وام / أنجزت النمسا صياغة مشروع قانون جديد للمناخ يرسم خارطة طريق للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2040، متقدمة بذلك عشر سنوات على الموعد المستهدف للاتحاد الأوروبي لعام 2050.

وأعلن نوربرت توتشنيغ، وزير المناخ النمساوي، إرسال مسودة القانون للمراجعة، مؤكدا تخطيط البلاد لاتخاذ حزمة من الإجراءات وقوانين الطاقة ضمن خارطة الطريق، وأشار إلى أن القانون الأوروبي ينص على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% بحلول 2040 وبلوغ الحياد في 2050.

واستغرقت مفاوضات صياغة المسودة 13 شهرا، حيث ساهمت موجة الحر والجفاف الشديدة التي ضربت البلاد صيفا في تسريع إنجازها، وذلك عقب تسجيل النمسا 600 حالة وفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت حاجز الـ 30 درجة مئوية في العاصمة "فيينا" على مدار 48 يوما.