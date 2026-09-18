"التربية" تفتح باب التسجيل في برنامج "التاجر الصغير"

دبي في 18 سبتمبر / وام/ أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج “التاجر الصغير”، خلال الفترة من 16 سبتمبر الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل، أمام طلبة الصفوف من الأول إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

يهدف البرنامج، الذي تنفذه الوزارة تحت مظلة مبادرة “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم”، إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والوعي المالي لدى الطلبة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ومنتجات قابلة للتطوير والتسويق.

يوفر البرنامج تجربة تعليمية تطبيقية تربط المعارف والمهارات المكتسبة داخل المدرسة ببيئة الأعمال، وتساعد الطلبة على تطوير مهارات ابتكار الأفكار والمنتجات والخدمات، وبناء نماذج العمل وإدارة الموارد المالية، إلى جانب التسويق والبيع والتواصل والعمل الجماعي.

وتستهدف النسخة الثانية تلقي أكثر من 2000 مشروع طلابي من مختلف إمارات الدولة، على أن يتم ترشيح أفضل 100 منها للمشاركة في معرض وطني رئيسي.

وستتاح لأصحاب أفضل 10 مشاريع فرصة عرض أفكارهم أمام مستثمرين ورواد أعمال، بما يوفر فرصا للدعم والاستثمار وتحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع ناشئة.

ودعت الوزارة الطلبة إلى التسجيل وتطوير أفكارهم الريادية، وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني لمراحل البرنامج ومعايير المشاركة والتقييم عبر قنواتها الرسمية.