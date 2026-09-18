"مركز دبي للأمن الإلكتروني" يختتم مشاركته في "جيسيك جلوبال 2026"

دبي في 18 سبتمبر/وام/ اختتم مركز دبي للأمن الإلكتروني مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال 2026" بعد ثلاثة أيام شهدت إطلاق مبادرات جديدة، وتعاوناً دولياً، وجلسات متخصصة، ومنافسات سيبرانية .

واستعرض المركزأحدث مبادراته، وجمع خبرات محلية ودولية في مجال الأمن السيبراني، ووسع مجالات التعاون، وسلط الضوء على الكفاءات الواعدة في الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية..

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: "تعكس مشاركتنا في "جيسيك جلوبال 2026" التزام دبي بمواصلة التقدم في مجال الأمن السيبراني من خلال الابتكار والتعاون الدولي والاستثمار في القدرات المتخصصة وتجسد المبادرات التي قدمناها والشراكات التي عززناها خلال الأيام الثلاثة تركيزنا على استشراف المتطلبات المستقبلية وتطوير حلول وخبرات تسهم في بناء منظومة رقمية أكثر أمناً".

وأضاف أن الاستثمار في الكفاءات يأتي في صميم هذا التوجه ونعمل من خلال تحدي دبي السيبراني ومدرسة الدفاع السيبراني على توفير فرص عملية تتيح لموظفي الجهات الحكومية وطلبة الجامعات تطبيق معارفهم واختبار قدراتهم واكتساب خبرات تواكب المتطلبات المتغيرة لقطاع الأمن السيبراني.

وأقيمت النسخة الثانية من "تحدي دبي السيبراني – النسخة الحكومية" تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وجمعت 30 فريقاً من جهات حكومة دبي ضمن منافسات عملية لاختبار القدرات المتخصصة في الأمن السيبراني.

وتنافس المشاركون على مدى 10 ساعات في أكثر من 30 تحدياً تحاكي سيناريوهات واقعية، شملت مجالات أمن الويب، والأدلة الجنائية الرقمية، والهندسة العكسية، والتشفير، والذكاء الاصطناعي.

وتم تكريم الفرق الفائزة من قبل سعادة يوسف حمد الشيباني وبلغ إجمالي جوائز التحدي 100 ألف درهم توزعت على المراكز الثلاثة الأولى حيث حل بالمركز الأول هيئة دبي الرقمية والمركز الثاني الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ – الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، دبي والمركز الثالث هيئة الطرق والمواصلات .

وشهد اليوم الختامي من "جيسيك جلوبال 2026" منافسات المرحلة النهائية من النسخة الثانية من "مدرسة الدفاع السيبراني"، التي نظمها مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع TechFirm، بعد أن استقطبت أكثر من 400 طلب تسجيل من طلبة جامعات دولة الإمارات، وتأهلت خمسة فرق إلى المرحلة النهائية للتنافس على جوائز بقيمة إجمالية بلغت 55 ألف درهم.

وقدمت الفرق المتأهلة حلولها أمام لجنة من الخبراء، مستعرضة مهاراتها في التعامل مع تحديات ترتبط بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة.

وحل بالمركز الأول جامعة ميدلسكس دبي والمركز الثاني الجامعة الأمريكية في الشارقة والمركز الثالث بوليتكنك أبوظبي .