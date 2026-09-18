"بيورهيلث" تطلق نظاماً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لمعالجة وثائق "ضمان"

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ أطلقت مجموعة "بيورهيلث" نظاماً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لمعالجة الوثائق التابعة للشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان»، بهدف تبسيط عمليات التأمين الصحي وتعزيز دقة وسرعة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 3 ملايين عضو في دولة الإمارات.

يعالج النظام الذكي أكثر من 60 مليون وثيقة سنوياً، وسط توقعات بتحويل أكثر من 80% من الوثائق إلى صيغة رقمية، بما يسهم في خفض زمن المعالجة من أيام إلى دقائق، وتقليل الأعمال اليدوية المتكررة بأكثر من 50%، وإتاحة توجيه جهود فرق «ضمان» نحو مهام ذات قيمة مضافة، تشمل كشف الاحتيال وضمان الجودة السريرية ودعم الأعضاء.

توفر المنصة لأعضاء «ضمان» وشبكتها الواسعة من مقدمي الرعاية الصحية تجربة أسرع وأكثر موثوقية، من خلال اختصار زمن إدخال البيانات يدوياً وتحديد المعلومات غير المكتملة عند التقديم، بما يحد من الأخطاء ويقلل الحاجة إلى المتابعات الإضافية، ويبسّط إجراءات التسجيل والتعديل ومعالجة المطالبات المعقدة بمستويات أعلى من الدقة والاتساق والأتمتة الذكية.

تعزز هذه الابتكارات مكانة «ضمان» في دولة الإمارات في مجال تمويل خدمات الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتدعم طموحات «بيورهيلث» في رقمنة قطاع الرعاية الصحية وتحقيق نتائج عالمية على نطاق واسع.

يستفيد النظام من النماذج اللغوية الضخمة وإمكانات التصنيف واستخراج البيانات لرقمنة طلبات وثائق التأمين ودمجها مباشرة في العمليات الأساسية.

طور النظام شركة «بيور سي إس»، مزود الخدمات السحابية والتكنولوجيا وإحدى الشركات التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، ويضم وحدات مزودة بقدرات متطورة ومصممة خصيصاً لتنفيذ عمليات «ضمان»، بما يوفر أساساً آمناً وقابلاً للتوسع لتطوير حلول مستقبلية قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة المطالبات والموافقة المسبقة.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح إمكانات جديدة كلياً في قطاع الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن تمويل الرعاية الصحية يمثل جزءاً أساسياً من هذا التحول.

وأضافت أن إطلاق النظام الذكي لمعالجة وثائق التأمين التابعة لـ«ضمان» يوظف التقنيات الرقمية الذكية في صميم عمليات التأمين، بما يعزز أسس تمويل الرعاية الصحية ويدعم تحقيق نتائج أفضل للمرضى ومقدمي الرعاية، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في استقطاب تقنيات الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«ضمان»، إن النظام خطوة مهمة نحو توفير خدمات متطورة للأعضاء والشركاء، موضحاً أن أتمتة ملايين الوثائق سنوياً تسهم في تسريع العمليات وتقليص هوامش الخطأ وتبسيط الإجراءات، بما يتيح سرعة أكبر في اتخاذ القرارات، ويسهّل التواصل مع العملاء، ويوفر لهم خدمات أكثر موثوقية.