"ويتيكس 2026" يعزز مكانته منصة شاملة للطاقة والاستدامة والتحول الرقمي

دبي في 19 سبتمبر /وام/ بات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، بعد ما يقارب ثلاثة عقود على انطلاقه، منصة شاملة تغطي منظومة واسعة من القطاعات تمتد من الطاقة والمياه إلى التنمية الخضراء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وخفض الانبعاثات الكربونية والتنقل الأخضر والهيدروجين والمدن المستدامة.

وتعكس مسيرة "ويتيكس" التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة والمياه والاستدامة، وتطور أولوياتها الاستثمارية والتقنية والتنموية. وتُعقد الدورة الثامنة والعشرون من المعرض، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض "ويتيكس"، إن المعرض أصبح منصة رائدة لدعم الشراكات وتبادل المعارف والخبرات واستكشاف فرص الأعمال وتسريع تبني التقنيات والحلول المبتكرة، حيث يجمع تحت مظلته شركات الأعمال والمؤسسات الحكومية والمستثمرين والخبراء وصنّاع القرار.

وأضاف أن المعرض واكب على مدى 28 عاماً، التطورات التي شهدتها قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والتحولات في بنية الأسواق نفسها؛ إذ توسعت أسواق الطاقة لتشمل الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين والشبكات الذكية، وأصبحت شبكات المياه أكثر ارتباطاً بالرقمنة وإدارة الفاقد، فيما انتقلت المباني من التركيز على كفاءة الاستهلاك إلى منظومات أوسع تشمل الأتمتة والمدن الذكية.

ولفت إلى أن مؤشرات الدورة السابعة والعشرين من المعرض "ويتيكس 2025" تعكس حجم النمو الذي حققه المعرض منذ انطلاقته؛ إذ شاركت فيها 3100 جهة عارضة، واستضافت 18 جناحاً دولياً، واستقطبت 68 جهة راعية، إلى جانب أكثر من 50 ألف زائر من أنحاء العالم، على مساحة بلغت 95 ألف متر مربع. كما شهدت الدورة توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، تضمنت عقد 7862 لقاءً ضمن خدمة اجتماعات الأعمال بين الشركات (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G) التي يوفرها المعرض وتفتح الباب أمام الشركات للقاء المستثمرين وعقد الصفقات وتطوير الشراكات.

وأصبح "ويتيكس" نقطة التقاء لدورة أوسع من النشاط الاقتصادي تبدأ قبل انعقاده بالتواصل مع الأسواق والشركات والوفود الدولية، وتتجسد خلاله في عرض التقنيات والاجتماعات والمفاوضات وتبادل الخبرات، ثم تمتد إلى الشراكات والعقود وفرص الأعمال. وتعزز هذا الدور من خلال تطوير منصات متخصصة ومناطق للقطاعات الناشئة وندوات تقنية ومعرفية متخصصة. وفي عام 2025، توسع المعرض في موضوعات الشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التنقل المستدام والصحة والسلامة، بما يعكس قدرته على مواكبة التطورات في التقنيات والأسواق.

وتعد القدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية من أبرز عوامل رسوخ مكانة "ويتيكس" اليوم كمنصة تجمع الأسواق والخبرات والتقنيات، وتدعم تدفق الاستثمارات والشراكات والحلول المبتكرة، بما يسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في المنطقة.