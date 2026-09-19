اتحاد الجوجيتسو يعلن بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

أبوظبي في 19 سبتمبر /وام/ أعلن اتحاد الإمارات الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، اليوم، تفاصيل بعثة المنتخب المشارك في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي- ناغويا 2026،.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره، أن بعثة المنتخب غادرت، أمس، إلى اليابان للاستعداد والمشاركة في المنافسات التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي القارة.

ويرأس البعثة سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، فيما تضم قائمة المنتخب 16 لاعباً ولاعبة، بواقع 10 لاعبين و6 لاعبات، يمثلون الإمارات في جميع الأوزان المعتمدة ضمن برنامج المنافسات.

وتضم قائمة الرجال عمر السويدي، وخالد الشحي، في وزن 62 كجم، وأحمد أنديز، وعمر الفضلي، في وزن 69 كجم، ومهدي العولقي، وفهد الحمادي، في وزن 77 كجم، وسعيد الكبيسي، وفرج العولقي، في وزن 85 كجم، وعبدالله الكبيسي، وعمار الحوسني، في وزن 94 كجم.

أما قائمة السيدات فتضم العنود الحربي، وبلقيس الهاشمي، في وزن 48 كجم، وأسماء الحوسني، وشمسة العامري، في وزن 52 كجم، وشما الكلباني، وعائشة الجنيبي، في وزن 63 كجم.

وتجمع تشكيلة المنتخب بين أصحاب الخبرات في البطولات القارية والعالمية وعدد من العناصر الشابة، في إطار إستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الرامية إلى استدامة الإنجازات وإعداد أجيال قادرة على الحفاظ على المكانة الريادية للجوجيتسو الإماراتية على المستوى الآسيوي.

ووصل المنتخب إلى جاهزيته للمشاركة بعد برنامج إعداد مكثف تضمن المشاركة في بطولات آسيوية وعالمية، إضافة إلى معسكر خارجي في البرازيل ركز على رفع الجاهزية الفنية والبدنية، والاحتكاك بمدارس وأساليب متنوعة بما يتناسب مع طبيعة المنافسات المنتظرة.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن المنتخب يدخل منافسات دورة الألعاب الآسيوية بعد فترة إعداد قوية، مؤكداً أن المعسكر الخارجي في البرازيل شكّل محطة مهمة في برنامج الإعداد لما وفره من احتكاك بمستويات فنية عالية ومدارس متنوعة في اللعبة.

وأضاف أن الجهاز الفني ركز خلال المعسكر على تطوير الجوانب الفنية، وإدارة النزالات، ورفع الجاهزية البدنية والذهنية، معرباً عن ثقته في قدرة لاعبي المنتخب على تقديم مستويات تعكس تطور الجوجيتسو الإماراتية ومواصلة الإنجازات التي تحققت في الدورات السابقة.

ويخوض المنتخب منافسات "آيتشي–ناغويا 2026" بطموحات كبيرة حيث سبق له الفوز ب 9 ميداليات في دورة جاكرتا 2018، بالإضافة إلى صدارة منافسات الجوجيتسو في دورة الألعاب الاسيوية "هانغتشو 2022 " برصيد 10 ميداليات، منها أربع ذهبيات.

وأكدت شما الكلباني، صاحبة ذهبية دورة هانغتشو، أن الإنجاز السابق يمنحها الخبرة والثقة، لكنه لا يضمن الأفضلية في المنافسات، مشيرة إلى أن كل بطولة تمثل تحدياً جديداً يتطلب أعلى درجات التركيز والاستعداد.

وأضافت أن تمثيل الإمارات في الألعاب الآسيوية مسؤولية كبيرة، وأن جميع لاعبي المنتخب يتطلعون إلى تقديم أفضل المستويات والإسهام في مواصلة مسيرة الإنجازات الإماراتية في رياضة الجوجيتسو.

وتكتسب المشاركة في دورة "آيتشي–ناغويا 2026" أهمية خاصة في ظل التطور المتسارع لمستوى المنافسة في القارة الآسيوية، واتساع قاعدة الدول التي استثمرت في تطوير رياضة الجوجيتسو، ما يفرض على لاعبي المنتخب الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية الفنية والذهنية منذ انطلاق المنافسات، سعياً لمواصلة الحضور المتميز للإمارات على منصة التتويج الآسيوية.