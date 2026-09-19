غرفة أم القيوين تستقبل وفدا اقتصاديا صينيا من رائدات الأعمال

أم القيوين في 19 سبتمبر /وام/ استقبلت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وفداً اقتصادياً صينياً رفيع المستوى يضم 15 من كبار رائدات الأعمال في جمهورية الصين الشعبية، يمثلن شركات ومجموعات أعمال تبلغ إيراداتها السنوية نحو 4.85 مليار يوان صيني، وذلك ضمن برنامج استثماري موسع يجوب عدداً من إمارات الدولة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، وبحث آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والصين.

وتأتي زيارة الوفد إلى الدولة بتنظيم مشترك من الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات في بكين، في إطار تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.

وتتنوع أنشطة الشركات التي يمثلها الوفد لتشمل قطاعات الصناعة والتجارة والضيافة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية والبنية التحتية والطاقة الجديدة والإضاءة الذكية والعقارات والخدمات الاستثمارية والمنسوجات والملابس، فيما يضم الوفد ممثلين عن شركات تمتلك أصولاً واستثمارات كبيرة وتسعى إلى تعزيز حضورها وشراكاتها في السوق الإماراتية.

واستقبلت الغرفة الوفد في مقرها، مع سعادة آمنة الحمادي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية التي رافقت الوفد، بحضور سعادة يوسف طحنون، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة عائشة راشد سلطان ليتيم، عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وسعادة أحمد عبيد إبراهيم، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية في الإمارة.

وبدأ الوفد برنامجه بجولة ميدانية في عدد من المصانع بمنطقة أم الثعوب الصناعية، اطلع خلالها على تطور القطاع الصناعي في الإمارة، وما يوفره من فرص استثمارية ومزايا وتسهيلات داعمة لنمو الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

وعقب الجولة، عُقد في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين لقاء اقتصادي بمشاركة دائرة السياحة والآثار، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أم القيوين الصناعية، ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين، استعرض من خلاله المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة والفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية.

وتضمن اللقاء عروضاً تعريفية ومرئية سلطت الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية في أم القيوين، والقطاعات والفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب استعراض جوانب من الشراكات والاستثمارات القائمة بين الإمارة وجمهورية الصين الشعبية.

كما شهد اللقاء جلسات أعمال ثنائية جمعت رائدات أعمال من إمارة أم القيوين بنظيراتهن من الوفد الصيني، جرى خلالها بحث فرص التعاون وإقامة شراكات في عدد من القطاعات، من بينها الإنشاءات والتطوير العقاري والضيافة والسياحة والاستثمار.

واختتم الوفد برنامجه بجولة بحرية تعريفية اطلع خلالها على المقومات السياحية والطبيعية التي تتميز بها إمارة أم القيوين، وما تزخر به من واجهات ومواقع بحرية جاذبة، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع السياحي.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين أن الزيارة تأتي ضمن جهودها لتعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال الدولية، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها الإمارة، ودعم بناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة تسهم في توسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.