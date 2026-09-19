"مجموعة تريندز" تختتم مشاركتها في "أبوظبي للكتاب"

أبوظبي في 19 سبتمبر /وام/ اختتمت "مجموعة تريندز" مشاركتها في الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي أقيمت من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، بعد أسبوع حافل بالفعاليات والأنشطة المعرفية والثقافية بلغت 35 نشاطا عكست تنوع مجالات عمل المجموعة وتكامل شركاتها، وجمعت بين إطلاق الإصدارات والدراسات، وتنظيم الجلسات الحوارية والبرامج التدريبية، وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والتوزيع، وإطلاق المنصات والمؤشرات والمبادرات البحثية.

ونظمت المجموعة في اليوم السادس والأخير من المعرض جلسة حوارية بعنوان "الشباب والقيم المجتمعية في عصر الثورة المعرفية.. سؤال الهوية"، استضاف فيها "تريندز جلوبال" من خلال مكتبه الافتراضي في القاهرة، معالي الدكتور أحمد عبدالله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وناقشت تحولات مجتمع المعرفة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قيم الشباب، إلى جانب تناول مفاهيم الهوية والحداثة في العالم العربي.

وتضمنت فعاليات اليوم الختامي توقيع كتاب "القيادة الإستراتيجية في المؤسسة العسكرية.. دراسة نظرية وتطبيقية"، للواء طيار م. عبدالله السيد محمد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف ونائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وكتاب "إنجازات زايد في أعماق الأرض.. سيرة المغفور له الشيخ زايد" للبروفيسور سيف الصيعري، المفكر والخبير الإماراتي، الذي يستعرض الفكر الاستشرافي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودوره في بناء الإنسان وترسيخ مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

وكانت "مجموعة تريندز" قد استعرضت أكثر من 500 إصدار بحثي في مجالات سياسية وإستراتيجية واقتصادية وثقافية وتقنية، إلى جانب موضوعات الذكاء الاصطناعي والتحولات الدولية.

وشهدت فعاليات المعرض أيضاً توقيع كتاب حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للدكتور سيف سعيد النيادي، وكتاب "Space Diplomacy and State Trust" بمشاركة الدكتور ناصر عبداللطيف بن حمادي، والدكتور محمد عليمات،

واستقطب جناح "مجموعة تريندز" خلال فعاليات المعرض عدداً من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية والثقافية والباحثين والناشرين والقراء، الذين اطلعوا على إصدارات المجموعة وبرنامجها المعرفي، وتعرفوا إلى هويتها المؤسسية الجديدة وتنوع شركاتها ومشروعاتها البحثية، فيما شكل الجناح منصة للتواصل وتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية.

وعكست مشاركة "مجموعة تريندز" في "أبوظبي للكتاب 35"، بما شهدته من إصدارات بحثية وشراكات واتفاقيات ومنصات ومؤشرات وجلسات حوارية وورش تدريبية، اتساع نطاق عملها المعرفي وتكامل مساراتها في البحث والاستشارات والحضور الدولي واستطلاعات الرأي والرصد والتدريب.