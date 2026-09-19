قمة قادة الرعاية الصحية بأبوظبي تستقطب 3 آلاف مشارك و100 متحدث

أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام / تنطلق في أبوظبي يومي 22 و23 سبتمبر الحالي النسخة الخامسة من "قمة قادة الرعاية الصحية – أبوظبي 2026"، التي تنظّمها فوربس الشرق الأوسط، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبالشراكة مع "بيورهيلث"، وبمشاركة أكثر من 100 متحدث وحضور نحو 3 آلاف مشارك.

وتُقام القمة تحت شعار "رسم المعايير العالمية للتميّز في الرعاية الصحية"، لتجمع صنّاع السياسات والقيادات التنفيذية والعلماء والخبراء والمتخصصين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وتستكشف أبرز التحولات التي تُعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.

وتضم قائمة المتحدثين سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، والدكتورة أسماء المناعي، المديرة التنفيذية لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي، وهدى عياش، العميد المشارك للشؤون الدولية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن، والدكتورتشينغ كاي كاو، رئيس قسم المعلومات الطبية في جامعة شيكاغو للطب، والبروفيسور شافي أحمد، استشاري جراحة في مؤسسة بارتس هيلث التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، والدكتور أسامة (سام) مسلّم، نائب الرئيس والمدير الطبي في هنري فورد هيلث إنترناشونال، إلى جانب نخبة من القيادات والخبراء الدوليين.

ويتوزع برنامج القمة التي تقام في قصر الإمارات ماندارين أورينتال على ستة محاور رئيسية، تشمل "دفع التقدم والارتقاء بالرعاية الصحية نحو التميز"، و"إطالة العمر والصحة الدقيقة: نحو مفهوم شامل للرعاية يتجاوز العلاج"، و"الارتقاء بصحة المجتمع: تحسين مخرجات الرعاية لجميع الأجيال"، و"أنظمة الرعاية الذكية: تجارب علاجية ذكية ومتكاملة وسلسة للمرضى"، و"الابتكارات العلمية والتعاون العالمي: تسريع وتيرة الابتكار في الرعاية الصحية"، و"رأس المال الموجّه: تحفيز النمو والقيمة والاستدامة".

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: تجمع النسخة الخامسة نخبة من الخبرات والقيادات من مختلف مجالات الرعاية الصحية، بما يفتح المجال أمام حوار يتجاوز استشراف التحولات إلى بحث سبل تطبيقها وتحقيق أثر ملموس. ونتطلّع إلى أن تُسهم القمة في تعزيز تبادل المعرفة وبناء شراكات تدعم الابتكار وترتقي بمخرجات الرعاية الصحية، انطلاقاً من المكانة المتقدمة التي رسّختها دولة الإمارات في هذا القطاع".

وتتضمن القمة منصة "ركن الأطباء - Doctors Circle"، التي تستضيف جلسات معتمدة للتعليم الطبي المستمر بالتعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات المتخصصة في الرعاية المعقّدة والحرجة في الإمارات، والتابعة لمجموعة "بيورهيلث"، بما يتيح للأطباء المشاركين الحصول على ساعات معتمدة للتعليم الطبي المستمر وتبادل المعرفة والخبرات السريرية.

ويشارك في هذه المنصة عدد من الأطباء والمتخصصين من بينهم الدكتور افتخار أحمد جان، استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتور سعيد المرزوقي، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والبروفيسور الدكتور فيصل أبا الخيل، استشاري أمراض الجهاز الهضمي وزراعة الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والدكتورة ماريان خطيب، مدير مركز سرطان الثدي في المستشفى الأمريكي دبي، إلى جانب أطباء ومتخصصين من مؤسسات محلية وعالمية أخرى.

وتُقام القمة بالشراكة مع "بيورهيلث"، وبمشاركة "الخياط للاستثمار" و"ابيكس هيلث" و"كابيتال هيلث" كشركاء حدث، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية شريكاً للتعليم الطبي المستمر، ومؤسسة خليفة الإنسانية كشريك داعم، والشريك العلمي الجمعية الطبية الإماراتية.