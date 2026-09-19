عجمان تعزز الأمن السيبراني بتعاون بين "الرقمية" و"البلدية" و"CPX"

عجمان 19 سبتمبر / وام / وقعت دائرة عجمان الرقمية ودائرة البلدية والتخطيط وشركة "CPX" مذكرة تفاهم ثلاثية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، ودعم الجهود المشتركة لبناء بيئة رقمية أكثر أمانا واستدامة، وذلك برعاية وتنسيق مجلس الأمن السيبراني.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، من خلال تطوير أطر للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية والاستجابة للتحديات والمخاطر السيبرانية.

وتركز المذكرة على عدد من المجالات الرئيسية، تشمل تعزيز قدرات الردع والوقاية والاستجابة للهجمات السيبرانية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية في مجال أمن المعلومات، إلى جانب تطوير البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية وتعزيز الممارسات الرقمية الآمنة، بما ينسجم مع المبادئ والأهداف المشتركة بين الأطراف.

وأكدت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز منظومة الأمن السيبراني ودعم جاهزية الجهات الحكومية في مواجهة المتغيرات المتسارعة في البيئة الرقمية.

وقالت : الأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة، وتعزيز الجاهزية يتطلب تكامل الجهود وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والشركاء المتخصصين، ومن خلال هذه المذكرة، نعمل على توسيع نطاق التعاون في مجالات الوقاية والاستجابة والوعي السيبراني، بما يعزز قدرتنا على حماية البنى التحتية الرقمية وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة وأمان، حيث يشكل بناء منظومة رقمية موثوقة أساسا رئيسيا لمواصلة مسيرة التحول الرقمي وتقديم قيمة حقيقية ومستدامة للمجتمع.

وأكد الدكتور حمدان محمد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الحرص المشترك بين جميع الجهات على توطيد التكامل الحكومي في مواجهة التحديات السيبرانية المتسارعة، مبينا أن هذه المذكرة توثق التنسيق المتبادل في مجال أمن المعلومات، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة للوقاية من المخاطر السيبرانية والاستجابة لها بكفاءة، وتدعم الالتزام المستدام بتبادل الخبرات والمعارف وتطوير القدرات، بما يعزز حماية الأنظمة والبيانات والبنى التحتية الرقمية، ويدعم استمرارية الخدمات الحكومية الآمنة والموثوقة.

وأشار إلى أن الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والمتخصصين تشكل ركيزة أساسية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني وترسيخ ثقافة الأمن والوعي الرقمي.

وتعكس مذكرة التفاهم حرص الأطراف الثلاثة على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المشتركة، بما يدعم تطوير القدرات في مجال الأمن السيبراني، ويسهم في تعزيز المرونة الرقمية ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية.

كما تدعم المذكرة توجهات المبادرة الوطنية لتطوير قدرات مراكز عمليات الأمن السيبراني للإمارات (ESOC)، وتسهم في تعزيز التعاون والتكامل في مجال الأمن السيبراني، وترسيخ منظومة متقدمة وقادرة على مواكبة التطورات التقنية وحماية الأصول والأنظمة الرقمية، بما يدعم استدامة التحول الرقمي الآمن.