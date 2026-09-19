انطلاق أعمال المؤتمر الثاني لترست للإخصاب وأمراض النساء في أبوظبي

أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام / انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال المؤتمر الثاني لترست للإخصاب وأمراض النساء 2026، الذي ينظمه مركز ترست للإخصاب في مدينة برجيل الطبية، التابع لمجموعة برجيل القابضة، تحت شعار "الثقة في الدليل العلمي.. والتميّز في الممارسة"، بما يعكس أهمية ترسيخ الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية وتعزيز جودة الرعاية في مجالات الخصوبة والصحة الإنجابية.

حضر المؤتمر الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والدكتورة أمنيات الهاجري، المديرة التنفيذية لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، إلى جانب قيادات مجموعة برجيل القابضة، فيما يحظى المؤتمر بدعم وحضور دائرة الصحة في أبوظبي، وبمشاركة أكثر من 800 خبير ومتخصص في الخصوبة والصحة الإنجابية وأمراض النساء والتوليد وطب الأجنة والتخصصات ذات الصلة، ويجمع 85 متحدثاً من 22 دولة، من بينهم خبراء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليونان، ونخبة من الخبراء الإماراتيين والمتخصصين العاملين في الدولة.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في كلمتها الافتتاحية، أهمية المؤتمرات العلمية المتخصصة في طب الإنجاب، باعتبارها منصة تجمع الأطباء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار حول رؤية متكاملة لمستقبل صحة الأسرة، مشيرة إلى أن كل حالة نجاح لا تمثل نتيجة طبية فحسب، بل قصة إنسانية متكاملة، وحلماً صغيراً أصبح إنساناً له اسمه وحكايته ومستقبله.

وأشارت إلى أن مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أطلقت، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الصحي والمجتمعي، مبادرة "من حلم صغير.. يولد كون كامل"، بهدف دعم تكوين الأسرة وتعزيز الوعي بأهمية الاستعداد الصحي والنفسي والاجتماعي لها، بما يسهم في تشجيع زيادة معدلات الإنجاب في المجتمع الإماراتي.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع قضايا الإنجاب باعتبارها مسألة علاجية فقط إلى بناء منظومة متكاملة تبدأ بالوعي والوقاية والاستعداد الصحي والنفسي لتكوين الأسرة، وتمتد إلى التشخيص والعلاج والدعم المستمر.

وأشارت إلى أن أبوظبي تمتلك بيئة قادرة على دعم هذا النوع من التكامل بين المعرفة والابتكار والرعاية الإنسانية، وأن الاستثمار في صحة الأسرة يمثل استثماراً طويل المدى في الإنسان واستقرار المجتمع ومستقبله.

ويضم البرنامج العلمي للمؤتمر 28 جلسة علمية وورشة عمل، ويركز على عدد من أبرز القضايا والتطورات في مجال الطب الإنجابي، وفي مقدمتها التميّز والأخلاقيات والجوانب المرتبطة بإدارة خدمات رعاية الخصوبة، والغدد الصماء التناسلية، وحفظ الخصوبة، وبطانة الرحم المهاجرة وتأثيرها على الخصوبة، وعقم الرجال، وعلم الأجنة، والجراحات المعززة للخصوبة.

وتناقش جلسات المؤتمر أحدث التدخلات الجراحية في معالجة الحالات التي قد تؤثر على القدرة الإنجابية، إلى جانب الممارسات الحديثة في تنظير البطن وتنظير الرحم ودورهما في تشخيص وعلاج بعض الحالات المرتبطة بتأخر الإنجاب وتحسين فرص الخصوبة، فضلاً عن التطورات في حفظ الخصوبة والخيارات المتاحة للأفراد الراغبين أو المحتاجين إلى الحفاظ على قدرتهم الإنجابية، وأحدث المستجدات في علاج بطانة الرحم المهاجرة المرتبطة بمشكلات الخصوبة، وعقم الرجال، وطب الأجنة.

وقال الدكتور وليد سيد، المدير الطبي لمجموعة عيادات ترست للإخصاب في مدينة برجيل الطبية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرات حول أحدث الممارسات في مجال الخصوبة والصحة الإنجابية، مشيراً إلى أن البرنامج العلمي يركز على القضايا التي تمس رحلة المريض بشكل مباشر، بدءاً من التشخيص وحفظ الخصوبة، وصولاً إلى الخيارات العلاجية والجراحات المعززة للخصوبة، بما يدعم تقديم رعاية أكثر دقة وتخصيصاً لكل حالة.

وقال البروفيسور أحمد البهوتي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر واستشاري أمراض النساء والتوليد والطب التناسلي في عيادة ترست للإخصاب، إن شعار المؤتمر يعكس جوهر برنامجه العلمي، الذي يركز على ترجمة الأدلة العلمية الحديثة إلى ممارسات سريرية تسهم في تحسين نتائج العلاج، موضحاً أن البرنامج يعزز الجانب التطبيقي من خلال ورش العمل المتخصصة في تنظير البطن والرحم وعلاجات الإخصاب المساعد، إلى جانب فتح مساحة للنقاش حول أخلاقيات رعاية الخصوبة باعتبارها جزءاً أساسياً من تطور هذا المجال.