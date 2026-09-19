"أثرها في كل رحلة".. هيئة مطار الشارقة توثق بصمات القيادات النسائية في مسيرتها التنموية

الشارقة في 19 سبتمبر / وام / وسط أجواء الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تبرز إسهامات الكفاءات النسائية في هيئة مطار الشارقة الدولي، حيث تتجاوز أدوارهن الحضور التقليدي لتشمل العمليات الإستراتيجية والفنية.

وتعكس الأرقام الثقة الكبيرة بقدرات المرأة الإماراتية، إذ تشكل الإماراتيات 77.78% من إجمالي القيادات الوطنية في المطار، ما يجعلهن ركيزة أساسية في رسم ملامح المستقبل وتعزيز مكانة الإمارة بوصفها بوابة عالمية للسفر والشحن.

وتحت شعار "أثرها في كل رحلة"، تبرز الهيئة نماذج ملهمة من القيادات الوطنية التي تتنوع مسؤولياتهن بين الإدارة المالية والتخطيط والموارد البشرية والتسويق والاتصال وصيانة أنظمة الملاحة الجوية، ضمن منظومة عمل متطورة تجمع الخبرات الإدارية والهندسية.

وفي الجانب المالي، تتولى سارة محمد المدفع، مدير الإدارة المالية، إدارة الموارد والعمليات المالية، التي نالت جائزة الأداء المالي المتميز تقديرا لرؤيتها في متابعة الأداء وتعزيز النظام المالي، حيث تؤكد المدفع أن استدامة الأداء المالي تمثل المحرك الرئيسي لكفاءة العمليات ومواكبة تطلعات المطار المستقبلية.

وفي مجال بناء الصورة الذهنية، تقود علياء عبيد الحصان الشامسي، مدير إدارة الاتصال والتسويق، إستراتيجيات تعزيز العلامة التجارية والارتقاء بتجربة المسافرين، إذ تُوجت جهودها باختيارها ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكثر قادة التسويق التنفيذيين تأثيرا لعام 2026، لتؤكد أن هذا التميز يعكس عمق خبرة المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار في قطاع الطيران الحيوي.

وفي رسم مسارات المستقبل، تبرز جهود ليلى علي الهرمودي، مدير إدارة التطوير المؤسسي، في إعداد الخطط الإستراتيجية وتطوير مؤشرات الأداء، وتُعد جائزة مطار الشارقة للتميز المؤسسي "مطاري" من أبرز ثمار إدارتها، إذ تسهم في ترسيخ ثقافة التميز وتحفيز الكفاءات، فيما ترى الهرمودي أن التخطيط الدقيق يمثل حجر الأساس لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس.

ولضمان الشفافية والحوكمة، تتولى الدكتورة ليلى القايدي، مدير مكتب التدقيق الداخلي، الإشراف على فعالية الضوابط المؤسسية وإدارة المخاطر، وأرجعت هذا الدور المحوري إلى الحرص المستمر على تطبيق أفضل المعايير المهنية العالمية، بما يدعم اتخاذ القرارات السليمة ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

ولم يقتصر التميز النسائي على المكاتب الإدارية، بل امتد إلى المجال الفني والهندسي الدقيق، حيث تقود عائشة أحمد الياسي، مدير إدارة صيانة أنظمة الملاحة الجوية، جهود المحافظة على سلامة العمليات وانسيابية الحركة الجوية، ومن خلال إشرافها على مشاريع حيوية، تشمل تحديث إضاءة المدرجات وإعادة تأهيل ممرات الطائرات، تؤكد الياسي جاهزية الكفاءات النسائية ودقتها لمواكبة التطور التقني.

وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي الاستثمار في طاقاتها البشرية وتوسيع آفاق المشاركة أمام الكفاءات النسائية الوطنية، لتؤكد مع كل رحلة تنطلق من مدارجها أن المرأة الإماراتية شريك أصيل في مسيرة التطور واستدامة النمو.