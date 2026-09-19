فن "الآهلة" الإماراتي يستقطب جمهور معرض أبوظبي للكتاب

أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام / جذب فن "الآهلة" التراثي أنظار زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية واختتم أعماله مساء أمس، خلال أمسية استضافها مجلس "ليالي الشعر" تحت عنوان "الآهلة في اليونسكو"، شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً لافتاً مع الأداء الحيّ الذي عكس جماليات هذا الموروث الأصيل.

واستضافت الجلسة الباحث والخبير في الفنون الشعبية مبارك العتيبة، الذي استعرض تاريخ فنّ "الآهلة" الإماراتي ومراحل تطوره، معرّفاً به باعتباره أحد أبرز الفنون الأدائية الشعبية والساحلية الخالصة في دولة الإمارات، ويمثّل فنّاً استعراضياً جماعياً فريداً يجمع بين الشعر النبطي المغنّى، والإنشاد الجماعي، والحركات الإيقاعية المتناسقة.

وأشار إلى أن هذا الفنّ ارتبط تاريخياً بالمجتمعات الساحلية ورحلات الغوص للبحث عن اللؤلؤ مستعرضا الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة في صون التراث الثقافي وصولاً إلى إدراجه رسمياً ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في ديسمبر العام 2025.

وجاءت هذه الاحتفالية التراثية لتعزّز حضور برنامج "ليالي الشعر"، الذي أسهم في تسليط الضوء على تجارب شعرية لافتة محلياً وعربياً، وأعاد شعراء بارزين إلى الواجهة بعد أن غابوا عن الوسط الإعلامي، كما أحيا الكثير من المفردات المحلية الأصيلة باعتبارها عربية الأصل والجذور.