الطقس المتوقع غدا

أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:34 والجزر الثاني عند الساعة 03:56

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 14:19 والمد الثاني 06:57 والجزر الأول عند الساعة 11:02 والجزر الثاني عند الساعة 23:02.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 28 85 15

دبي 42 31 80 15

الشارقة 42 27 80 15

عجمان 38 31 85 25

أم القيوين 39 25 80 20

رأس الخيمة 41 24 75 15

الفجيرة 34 31 85 60

العـين 45 29 60 15

ليوا 47 24 90 10

الرويس 39 28 90 15

السلع 41 26 90 15

دلـمـا 37 29 75 40

طنب الكبرى / الصغرى 36 30 75 50

أبو موسى 36 30 75 50.