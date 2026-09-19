وزير الرياضة يشهد افتتاح الألعاب الآسيوية "آيتشي-ناغويا 2026" بمشاركة 165 رياضياً إماراتياً

ناغويا في 19 سبتمبر/ وام / شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، حفل افتتاح النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناغويا 2026"، التي تستضيفها محافظة آيتشي ومدينة ناغويا اليابانيتان حتى الرابع من أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية، ونحو 6 آلاف مدرب وإداري يمثلون 45 دولة ومنطقة آسيوية.

حضر حفل الافتتاح أيضاً سعادة شهاب أحمد محمد عبدالرحيم الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، وسعادة غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وسعادة فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة حنان المحمود، وسعادة أمل بوشلاخ، عضوتا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو افتتاح الدورة رسمياً، بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وكيرستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات الرياضية.

وأقيم الحفل في ملعب "ناغويا سيتي ميزوهو بارك" لألعاب القوى، وتضمن عروضاً فنية وثقافية جسدت التراث الياباني، ومزجت بين الرياضة والفنون والموسيقى، إلى جانب استعراض وفود الدول المشاركة، قبل إضاءة مرجل الدورة إيذاناً بانطلاق المنافسات رسمياً.

وحمل التوأم الهيام سيف البلوشي وفارس سيف البلوشي، لاعبا منتخب الإمارات للمبارزة، علم الدولة خلال طابور عرض الوفود المشاركة في حفل الافتتاح، في مشهد جسد مسيرتهما الرياضية المشتركة منذ انطلاقتهما في سلاح الفلوريه، وصولاً إلى نيل شرف حمل راية الوطن في أكبر تجمع رياضي آسيوي.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن هذا الاستحقاق القاري يجسد الدور المحوري للرياضة في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب، من خلال منصة تجمع رياضيي آسيا في أجواء تسودها المنافسة الشريفة والاحترام المتبادل، وتحتفي بالتنوع الثقافي والحضاري، وترسخ قيم الصداقة والتفاهم.

وقال معاليه: نتطلع إلى أن يقدم رياضيو الدولة أفضل مستوياتهم في منافسات الدورة، وأن يترجموا ما بذلوه من جهود خلال مراحل الإعداد إلى نتائج تليق بطموحاتنا وتعكس تطور الرياضة الإماراتية. ونثمن جهود اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية في إعداد منتخباتنا لهذا الاستحقاق، ونتمنى التوفيق لجميع رياضيينا في تحقيق إنجازات ترفع علم الدولة في هذا المحفل القاري.

وتقام الدورة تحت شعار "تخيل آسيا واحدة"، فيما حمل حفل الافتتاح مفهوم "نبضات قلب متناغمة"، تعبيراً عن وحدة شعوب القارة الآسيوية وتلاحمها من خلال الرياضة. وتعد هذه النسخة الثالثة التي تستضيفها اليابان بعد دورتي طوكيو 1958 وهيروشيما 1994.

وتشهد الدورة منافسات في 43 رياضة و71 تخصصاً رياضياً، مع توزيع 1407 ميداليات في 469 مسابقة، بما يعزز مكانتها كأحد أكبر الأحداث الرياضية على مستوى القارة.

وتشارك دولة الإمارات ببعثة تضم 165 رياضياً ورياضية، يتنافسون في 21 رياضة، في إطار مواصلة حضورها في دورات الألعاب الآسيوية، وطموحها إلى تحقيق نتائج تعكس التطور المتواصل للرياضة الإماراتية.

وفي إطار متابعة بعثة الإمارات، زار سعادة غانم مبارك الهاجري وسعادة فارس محمد المطوع، قرية الرياضيين، واطلعا على مرافقها والخدمات المقدمة للوفود، كما تفقدا مقر إقامة بعثة الإمارات، والتقيا أعضاء الجهازين الإداري والطبي، للوقوف على جاهزية مختلف الترتيبات التنظيمية والخدمية، بما يهيئ أفضل الظروف للرياضيين خلال مشاركتهم.

كما حضر الهاجري والمطوع الحصة التدريبية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بحضور سعادة عبدالمحسن فهد الدوسري، وفهد إسماعيل الحوسني، ويحيى خلف المطروشي، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، للاطمئنان على جاهزية المنتخب قبل مواجهته الثانية أمام منتخب كوريا الشمالية غداً الأحد، بعد مباراته الافتتاحية أمام منتخب إيران.

وعلى صعيد المنافسات، سجل عبدالله عبدالرحمن، لاعب منتخب الإمارات للخماسي الحديث، أول مشاركة للدولة في منافسات هذه الرياضة ضمن تاريخ الألعاب الآسيوية.

وأنهى اللاعب منافسات فردي الرجال برصيد 1282 نقطة، بعد مشاركته في مسابقات المبارزة والموانع والسباحة وسباق Laser Run ضمن الدور نصف النهائي.

وجاءت هذه المشاركة بعد ظهوره في بطولة آسيا للكبار 2025 بمدينة أنجو اليابانية، وإسهامه مع منتخب الإمارات في إحراز برونزيتي الليزر رن والترياثل للفرق في بطولة العالم 2025 بجنوب أفريقيا، لتشكل مشاركته في "آيتشي–ناغويا 2026" محطة جديدة في مسيرة الخماسي الحديث الإماراتي، وخطوة مهمة نحو تعزيز الحضور في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.